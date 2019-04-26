Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Павел Прилучный примет участие в боях без правил

26 апреля
2019 год

Новости кино >>
26 апреля 2019
13 июня на видеосервисе Start состоится премьера десятисерийной драмы «В клетке». Продюсером киносериала и исполнителем главной роли выступил Павел Прилучный. «В клетке» – проект телеканала НТВ, созданный продюсерским центром Team Films. В день премьеры подписчики сервиса смогут увидеть сразу две серии мини-фильма. Эксклюзивную версию 18+ можно будет увидеть только на видеосервисе, а эфирная премьера на НТВ состоится осенью текущего года, сообщает пресс-служба Start.

Павел Прилучный примет участие в боях без правил
фото: Пресс-служба видеосервиса Start


По сюжету в портовый Калининград, который с наступлением темноты превращается в город грехов, возвращаются отец и сын Евдокимовы, оба – бывшие участники боёв без правил. Сергей (Прилучный) освободился после тюремного срока. Его отец, Александр «Док» Евдокимов (Владимир Епифанцев), вместе с любовницей Верой бежит от проблем в Москве. Сергей обнаруживает, что мать окончательно спилась, а бывшая девушка Ольга (Агата Муцениеце) не хочет даже разговаривать с ним. За семь лет в городе многое изменилось – и теперь и Сергей, и его отец вынуждены сражаться за своё место под солнцем, выбирать между долгом и любовью, между жизнью и смертью, а еще – наконец-то разобраться в своих отношениях, далёких от идеала.

Для Прилучного сериал стал продюсерским дебютом. «"В клетке" – открытый, очень наглый и честный проект, он точно понравится зрителям. Мы снимали про настоящую жизнь без обмана: если драться, то до последних сил, если становиться врагами, то навсегда. Я, пожалуй, не видел, реалистичней сериала, чем наш. Тот факт, что премьера "В клетке" пройдет именно на видеосервисе Start, даёт нам дополнительную творческую свободу: мы можем быть честны перед зрителями и говорить с ними на языке, свободном от табу и условностей», – подчеркнул актёр.

Павел Прилучный примет участие в боях без правил
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«"В клетке" отличается от большинства российских сериалов, у фильма смелый сценарий, который смело исполнен, – рассказала Агата Муцениеце. – Есть такое слово – "формат", и все под этот "формат" что-то делают. Но в этом фильме мы нарушали правила, в нём есть своя стилистика, своя манера игры у артистов, интересная режиссёрская работа Тёмы Аксененко. В фильме много метафор. Я рада, что на видеосервисе проект смогут увидеть именно таким, каким его задумало огромное количество людей».

«Изначальный сценарий "В клетке" был настолько провокационный и смелый для телевидения, что необходимость снимать две версии сериала: для эфира НТВ и интернета, стала очевидной. Это позволяет увеличить аудиторию и дополнительно монетизировать не стандартный по телевизионным меркам проект. При этом наш опыт последних лет показывает, что сериалы НТВ очень популярны в интернете, только на YouTube в 2018 году они собрали 1,1 млрд просмотров», – заявил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.



По словам генерального директора видеосервиса Start Юлии Миндубаевой, «digital-аудитория ждёт смелых проектов, она готова платить за качественный, эксклюзивный, премьерный продукт. "В клетке" именно такой киносериал – откровенный и актуальный. Мы уверены, что тема и качество многосерийного фильма ответят запросам нашей аудитории и вызовут у неё интерес».

Компанию вышеперечисленным составили Артур Ваха, Екатерина Маликова, Наталья Парашкина и другие актёры. Съёмки проходили в Москве и Калининграде. Консультантом боевых сцен выступил президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев. Прилучный не только снимался во всех боевых сценах без дублёра, но и провёл немало часов в кресле гримёра. «Мы использовали около трёх литров искусственной крови, наложили примерно 400 шрамов, не считая ушибов, – вспоминает художник по гриму Мария Антончик. – Павлу Прилучному каждый день прикрепляли "сломанные" силиконовые уши, которые часто можно встретить у опытных бойцов. Много грима, да и наших сил, ушло на боди-арт для девушек-хостес, которые снимались топлес. Девушки воплощали образы семи смертных грехов. В среднем уходило по четыре часа для работы с каждой из них, включая причёску, макияж и сам боди-арт. Наш гримваген превращался в эротическую газовую камеру от постоянно распыляемой краски. Даже маски нас не спасали».
версия для печати
Ссылки по теме
Павел Прилучный и Агата Муцениеце оказались «В клетке»
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Артём АксененкоТимур ВайнштейнАртур ВахаКамил ГаджиевВладимир ЕпифанцевЕкатерина МаликоваАгата МуцениецеНаталья ПарашкинаПавел Прилучный
фильмы
В клетке

фотографии >>
Павел Прилучный примет участие в боях без правил фотографии
Павел Прилучный примет участие в боях без правил фотографии
Павел Прилучный примет участие в боях без правил фотографии
Павел Прилучный примет участие в боях без правил фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Элина Быстрицкая
26 апреля 2019 года ушла из жизни народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Михаил Щетинин
22 апреля ушёл из жизни актёр Михаил Щетинин.

День рождения >>

Галина Беляева
Дмитрий Блохин
Анатолий Горячев
Владислав Дворжецкий
Олег Долин
Александр Клюквин
Андрей Саминин
Григорий Сиятвинда
Анна Старшенбаум
Джордана Брюстер
Винфрид Глатцедер
Кевин Джеймс
Джет Ли
Ивана Милишевич
Клодин Оже
Ченнинг Татум
все родившиеся 26 апреля >>

Афиша кино >>

По воле Божьей
драма
Франция, Бельгия, 2019
Мстители: Финал
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2019
Синонимы
драма, трагикомедия
Германия, Израиль, Франция, 2019
Тайна Карлоса Кастанеды
биография
Россия, 2019
Бладфест
комедия, фильм ужасов
США, 2018
Варавва
драма, исторический фильм
Россия, 2019
Злой дух
драма, триллер, фильм ужасов
Канада, 2017
Игры разумов
биография, драма, мистика, экранизация
Ирландия, США, 2018
Пираньи Неаполя
драма
Италия, 2019
Последствия
военный фильм
Великобритания, Германия, США, 2019
Миллиард
боевик, комедия
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен