Павел Прилучный примет участие в боях без правил

13 июня на видеосервисе Start состоится премьера десятисерийной драмы «В клетке». Продюсером киносериала и исполнителем главной роли выступил Павел Прилучный. «В клетке» – проект телеканала НТВ, созданный продюсерским центром Team Films. В день премьеры подписчики сервиса смогут увидеть сразу две серии мини-фильма. Эксклюзивную версию 18+ можно будет увидеть только на видеосервисе, а эфирная премьера на НТВ состоится осенью текущего года, сообщает пресс-служба Start.
фото: Пресс-служба видеосервиса Start
По сюжету в портовый Калининград, который с наступлением темноты превращается в город грехов, возвращаются отец и сын Евдокимовы, оба – бывшие участники боёв без правил. Сергей (Прилучный) освободился после тюремного срока. Его отец, Александр «Док» Евдокимов (Владимир Епифанцев), вместе с любовницей Верой бежит от проблем в Москве. Сергей обнаруживает, что мать окончательно спилась, а бывшая девушка Ольга (Агата Муцениеце) не хочет даже разговаривать с ним. За семь лет в городе многое изменилось – и теперь и Сергей, и его отец вынуждены сражаться за своё место под солнцем, выбирать между долгом и любовью, между жизнью и смертью, а еще – наконец-то разобраться в своих отношениях, далёких от идеала.
Для Прилучного сериал стал продюсерским дебютом. «"В клетке" – открытый, очень наглый и честный проект, он точно понравится зрителям. Мы снимали про настоящую жизнь без обмана: если драться, то до последних сил, если становиться врагами, то навсегда. Я, пожалуй, не видел, реалистичней сериала, чем наш. Тот факт, что премьера "В клетке" пройдет именно на видеосервисе Start, даёт нам дополнительную творческую свободу: мы можем быть честны перед зрителями и говорить с ними на языке, свободном от табу и условностей», – подчеркнул актёр.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«"В клетке" отличается от большинства российских сериалов, у фильма смелый сценарий, который смело исполнен, – рассказала Агата Муцениеце. – Есть такое слово – "формат", и все под этот "формат" что-то делают. Но в этом фильме мы нарушали правила, в нём есть своя стилистика, своя манера игры у артистов, интересная режиссёрская работа Тёмы Аксененко. В фильме много метафор. Я рада, что на видеосервисе проект смогут увидеть именно таким, каким его задумало огромное количество людей».
«Изначальный сценарий "В клетке" был настолько провокационный и смелый для телевидения, что необходимость снимать две версии сериала: для эфира НТВ и интернета, стала очевидной. Это позволяет увеличить аудиторию и дополнительно монетизировать не стандартный по телевизионным меркам проект. При этом наш опыт последних лет показывает, что сериалы НТВ очень популярны в интернете, только на YouTube в 2018 году они собрали 1,1 млрд просмотров», – заявил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
По словам генерального директора видеосервиса Start Юлии Миндубаевой, «digital-аудитория ждёт смелых проектов, она готова платить за качественный, эксклюзивный, премьерный продукт. "В клетке" именно такой киносериал – откровенный и актуальный. Мы уверены, что тема и качество многосерийного фильма ответят запросам нашей аудитории и вызовут у неё интерес».
Компанию вышеперечисленным составили Артур Ваха, Екатерина Маликова, Наталья Парашкина и другие актёры. Съёмки проходили в Москве и Калининграде. Консультантом боевых сцен выступил президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев. Прилучный не только снимался во всех боевых сценах без дублёра, но и провёл немало часов в кресле гримёра. «Мы использовали около трёх литров искусственной крови, наложили примерно 400 шрамов, не считая ушибов, – вспоминает художник по гриму Мария Антончик. – Павлу Прилучному каждый день прикрепляли "сломанные" силиконовые уши, которые часто можно встретить у опытных бойцов. Много грима, да и наших сил, ушло на боди-арт для девушек-хостес, которые снимались топлес. Девушки воплощали образы семи смертных грехов. В среднем уходило по четыре часа для работы с каждой из них, включая причёску, макияж и сам боди-арт. Наш гримваген превращался в эротическую газовую камеру от постоянно распыляемой краски. Даже маски нас не спасали».