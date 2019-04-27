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Артема Ткаченко уволили из полиции

27 апреля
2019 год

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27 апреля 2019
Кинокомпания «Триикс Медиа» приступила к съемкам детективного сериала «Северная звезда» с Артемом Ткаченко в главной роли, сообщается на сайте компании.

Артема Ткаченко уволили из полиции
фото: 3xmedia.ru

По сюжету сериала при задержании преступника майор полиции Станислав Ракитин был вынужден применить табельное оружие. К несчастью, от выстрела майора пострадала случайная прохожая – ведущая городского телеканала Маргарита Сметанина. Против Ракитина возбудили уголовное дело и уволили из полиции. Сам Ракитин и его друзья надеются, что он получит условный срок. Но неожиданно суд приговаривает его к 4,5 годам в колонии общего режима.

Во время этапирования в колонию для «бывших сотрудников», Ракитин с ужасом узнает, что кто-то поменял ему документы и теперь он на пути в «Северную звезду», одну из самых страшных российских колоний, где содержатся исключительно убийцы, маньяки и прочие отбросы общества. Здесь Ракитину предстоит вспомнить свои полицейские навыки, чтобы вычислить и обезвредить таинственного убийцу по кличке Дровосек, которого никто не знает в лицо, и который наводит ужас на местных заключенных, убивая их одного за другим.

В проекте также играют Ксения Лукьянчикова, Илья Шакунов, Александр Рыбков, Марина Митрофанова, Денис Старков и другие.
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