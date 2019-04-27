Артема Ткаченко уволили из полиции

По сюжету сериала при задержании преступника майор полиции Станислав Ракитин был вынужден применить табельное оружие. К несчастью, от выстрела майора пострадала случайная прохожая – ведущая городского телеканала Маргарита Сметанина. Против Ракитина возбудили уголовное дело и уволили из полиции. Сам Ракитин и его друзья надеются, что он получит условный срок. Но неожиданно суд приговаривает его к 4,5 годам в колонии общего режима.
Во время этапирования в колонию для «бывших сотрудников», Ракитин с ужасом узнает, что кто-то поменял ему документы и теперь он на пути в «Северную звезду», одну из самых страшных российских колоний, где содержатся исключительно убийцы, маньяки и прочие отбросы общества. Здесь Ракитину предстоит вспомнить свои полицейские навыки, чтобы вычислить и обезвредить таинственного убийцу по кличке Дровосек, которого никто не знает в лицо, и который наводит ужас на местных заключенных, убивая их одного за другим.