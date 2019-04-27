Никита Павленко вернулся в мир футбола

В Москве начались съемки второго сезона сериала «Вне игры», сообщает пресс-служба видеосервиса Start, занимающегося производством проекта.
фото: Видеосервис Start
«Второй сезон – развитие все той же истории, зрители вновь увидят знакомых героев и продолжат следить за тем, как они идут к успеху сквозь преграды, пытаясь при этом сохранить дружбу и любовь. Решение о продлении сериала было принято на основании результатов, полученных по итогу первого сезона. Мы увидели колоссальный интерес к проекту, у него появилась активная аудитория, поэтому у нас в планах сделать не менее успешное и интересное продолжение», – рассказал сооснователь видеосервиса START и генеральный продюсер проекта Алексей Троцюк.
В новом сезоне зрители вновь увидят полюбившихся героев – бывшего профессионально-го футболиста, одинокого скаута футбольной школы ФК «Локомотив» Фила (Ростислав Бершауэр), страстного фаната «Локомотива» Сашу (Никита Павленко) и талантливого юного футболиста Дениса Рыбальченко (Николай Калинычев), который хочет стать про-фессиональным игроком. Денис продолжит бороться за свою мечту. Он переезжает к Фи-лу, чтобы жить рядом со спортивной школой и совмещать учебу с тренировками. Однако во время игры мальчик получает серьезную травму колена и не может играть за команду. За время его отсутствия руководство клуба и тренер ставят крест на его футбольной карь-ере, и спортивное будущее Дениса вновь находится под угрозой. Но жизнь подарит шанс главным героям вернуться в игру.
«На футбольных играх к нам часто подходят люди, которые смотрели сериал, и большинство из которых, конечно же, болельщики «Локомотива». Они говорят, что у нас получилось здорово и правдиво снять эту историю. Главная фишка нашего сериала в том, что мы не боимся сказать и показать всю правду о спорте и футболе в нашей стране. Премьера проекта будет в интернете, на видеосервисе START, благодаря чему мы свободны в темах. А ещё болельщики жалуются, что мало авторов затрагивают тему российского футбола, а уж тем более с такой любовью о ней рассказывают. Болельщики всегда видят футбольную индустрию снаружи, а благодаря нам они попали в закулисье», – отметил Павленко.
Первый сезон «Вне игры» вышел на видеосервисе START в 2018 году, когда в России проходил Чемпионат мира по футболу. В основу сценария лег реальный опыт бывшего скаута Руслана Хачмамука. Он также стал сорежиссером второго сезона.
«Я благодарен продюсерам, которые доверили мне проект. Все, что происходит в сериа-ле – вполне реально, это мой личный опыт, все герои имеют прототипы. Второй сезон по настроению будет таким же, но по жанру станет почти документальным, будет много спорта. Драматические и любовные линии останутся, но второй сезон будет больше про футбол. Также мы планируем, что в нескольких эпизодах сериала появятся селебрити и известные люди, связанные с футболом», – отметил Хачмамук.
Премьера состоится на видеосервисе START осенью, затем сериал будет показан на теле-канале «Супер».