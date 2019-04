Режиссер «Зеленой книги» нашел новый проект

фото: Shutterstock

Режиссер «оскароносной» « Зеленой книги » и комедии « Тупой и еще тупее Питер Фаррелли нашел новый проект, сообщает Variety Фильм будет основан на мемуарах Джона Донохью The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War («Величайший пивной забег: Правдивая история дружбы, которая сильнее войны»). В них рассказывается о том, как Донохью в 1967 году уехал из Нью-Йорка, чтобы найти своих друзей детства и пропустить с ними бару кружек пива, но оказалось, что за это время они уже успели стать участниками войны во Вьетнаме.Фаррелли выступит одним из авторов сценария и режиссером ленты, производством которой займется компания Skydance.Фильм «Зеленая книга» выходил в американский ограниченный прокат в 2018 году, а в российский – в начале 2019-го. Лента с участием Вигго Мортенсена Махершалы Али рассказывала основанную на реальных событиях историю путешествия по югу США джазового пианиста Дона Ширли (Али) и его водителя Тони Валлелонги (Мортенсен). В российском прокате картина смогла собрать почти 600 млн рублей, став самым кассовым из обладателей главной статуэтки Американской киноакадемии.