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Режиссер «Зеленой книги» нашел новый проект

27 апреля
2019 год

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27 апреля 2019
Режиссер «оскароносной» «Зеленой книги» и комедии «Тупой и еще тупее» Питер Фаррелли нашел новый проект, сообщает Variety.

Режиссер «Зеленой книги» нашел новый проект
фото: Shutterstock

Фильм будет основан на мемуарах Джона Донохью The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War («Величайший пивной забег: Правдивая история дружбы, которая сильнее войны»). В них рассказывается о том, как Донохью в 1967 году уехал из Нью-Йорка, чтобы найти своих друзей детства и пропустить с ними бару кружек пива, но оказалось, что за это время они уже успели стать участниками войны во Вьетнаме.

Фаррелли выступит одним из авторов сценария и режиссером ленты, производством которой займется компания Skydance.

Фильм «Зеленая книга» выходил в американский ограниченный прокат в 2018 году, а в российский – в начале 2019-го. Лента с участием Вигго Мортенсена и Махершалы Али рассказывала основанную на реальных событиях историю путешествия по югу США джазового пианиста Дона Ширли (Али) и его водителя Тони Валлелонги (Мортенсен). В российском прокате картина смогла собрать почти 600 млн рублей, став самым кассовым из обладателей главной статуэтки Американской киноакадемии.
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Махершала АлиВигго МортенсенПитер Фаррелли
фильмы
Зелёная книгаТупой ещё тупее

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