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Алисия Викандер сыграет в фильме от создателей «Зови меня своим именем»

28 апреля
2019 год

Новости кино >>
28 апреля 2019
Алисия Викандер и Джон Дэвид ВашингтонЧерный клановец») сыграют главные роли в фильме «Рожденный быть убитым» (Born To Be Murdered), который спродюсирует режиссер ленты «Зови меня своим именем» Лука Гуаданьино, сообщает Deadline.

Алисия Викандер сыграет в фильме от создателей «Зови меня своим именем»
фото: "Зови меня своим именем"

Вашингтон и Викандер будут парой, которые отдыхают в Афинах и становятся жертвами заговора. Постановщиком картины выступит Фердинандо Чито Филомарино, работавший одним из вторых режиссеров «Зови меня своим именем», а также «Суспирии» и «Большого всплеска» того же Гуаданьино, а также являющийся внучатым племянником Лукино Висконти. Как режиссер он сам дебютировал лентой «Антония» о последних десяти годах жизни итальянской поэтессы Антони Поцци. По словам Филомарино, в «Рожденном быть убитым», который будет англоязычным дебютом режиссера, он представит собственный взгляд на «триллер, посвященный охоте на людей».

Оператором выступит Сэйомбху Мукдипром, снимавший все ту же «Антонию» и «Зови меня своим именем», а также ленту «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни». Композитором станет «оскароносный» Рюити Сакамото, на счету которого «Выживший», «Последний император» и «Под покровом небес».
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персоны
Джон Дэвид ВашингтонАлисия ВикандерЛукино ВисконтиЛука ГуаданьиноРюити Сакамото
фильмы
Большой всплескВыжившийДядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизниЗови меня своим именемПод покровом небесПоследний императорСуспирияЧёрный клановец

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