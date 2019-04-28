Алисия Викандер сыграет в фильме от создателей «Зови меня своим именем»

Вашингтон и Викандер будут парой, которые отдыхают в Афинах и становятся жертвами заговора. Постановщиком картины выступит Фердинандо Чито Филомарино, работавший одним из вторых режиссеров «Зови меня своим именем», а также «Суспирии» и «Большого всплеска» того же Гуаданьино, а также являющийся внучатым племянником Лукино Висконти. Как режиссер он сам дебютировал лентой «Антония» о последних десяти годах жизни итальянской поэтессы Антони Поцци. По словам Филомарино, в «Рожденном быть убитым», который будет англоязычным дебютом режиссера, он представит собственный взгляд на «триллер, посвященный охоте на людей».