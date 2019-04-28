Александру Миндадзе исполнилось 70 лет

Сегодня, 28 апреля, исполнилось 70 лет сценаристу и режиссеру Александру Миндадзе
, многократному обладателю российских кинематографических премий, автору остросоциальных картин эпохи перемен, начавшему свою режиссерскую карьеру чуть больше десяти лет назад.
Миндадзе родился 28 апреля 1949 года в Москве. Работал секретарем в суде. В 1971 году окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская советской сценаристки Катерины Виноградской
). За годы учебы по его сценариям были сняты короткометражные ленты «Это были мы
», «Возвращение катера
», «Тот, кто меня спас
». В конце 1970-х дебютировал в большом кино в тандеме с режиссером Вадимом Абдрашитовым
судебной драмой «Слово для защиты
», за которую Миндадзе получил премию за лучший сценарный дебют на Всесоюзном кинофестивале.
В дальнейшем творческий дуэт сценариста Миндадзе и режиссера Абрашитова стал одним из самых ярких в кино эпохи перемен. Вместе они выпустили «Поворот
», «Охоту на лис
», «Остановился поезд
», «Парад планет
», «Плюмбум, или Опасная игра
», «Слугу
», «Время танцора
», «Магнитные бури
».
В 2007 году Миндадзе сам дебютировал в качестве режиссера, сняв драму «Отрыв
», в которой продемонстрировал не только свой сценарный талант, но и оригинальное режиссерское видение. Затем Александр Миндадзе выпустил еще две картины – «В субботу
» о Чернобыльской катастрофе и «Милый Ханс, дорогой Петр
» о немецких инженерах перед войной работавших на советском заводе. Картина получила премию «Ника» как лучший фильм, а также «Нику» и «Золотого орла» за лучший сценарий.
Сейчас Александр Миндадзе снова работает
над режиссерским проектом «Паркет
». По сюжету картины мужчина и женщина не виделись четверть века, а теперь должны повторить старый танец на юбилее клуба танго. Их связывают непростые отношения в прошлом, и теперь чувства вспыхивают с новой силой. Всё осложняется тем, что герой вот-вот может умереть. В главных ролях – Анджей Хыра
, Евгения Додина
и Агата Кулеша
. В картине также заняты Владимир Мишуков
, Марина Маныч
, Василий Михайлов
и другие актёры. Оператором выступает Олег Муту
, с которым Миндадзе снимал два своих предыдущих фильма.