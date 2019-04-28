Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Уилл Смит встречает Уилла Смита. И Энга Ли

28 апреля
2019 год

Новости кино >>
28 апреля 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер инновационного триллера «оскароносного» режиссера Энга Ли «Гемини», снятого с частотой 120 кадров в секунду. Главную роль, а точнее, сразу две главные роли играет актер Уилл Смит.



«Эта история не могла быть рассказана привычным для нас киноязыком. Однако, благодаря новейшим цифровым технологиям мы не только смогли увидеть молодого и взрослого Уилла Смита вместе на одном экране, но и получили возможность прожить эту историю на уровне глубочайшего погружения. Это большая удача для меня – иметь шанс экспериментировать и проверять границы того, что может предложить нам цифровое кино. Также немаловажно, что я смог поработать сразу с двумя Уиллами Смитами: необычайно опытным и восторженно искренним. По моему мнению, это наилучшие проявления Уилла, и вместе они дают совершенно волшебный эффект», – отметил режиссер Энг Ли, на счету которого такие фильмы, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Горбатая гора» и «Жизнь Пи».

Уилл Смит встречает Уилла Смита. И Энга Ли
фото: Съемки фильма "Гемини"/Кинокомпания "Централ Партнершип"

Герой Уилла Смита – первоклассный киллер Генри Борган – становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед.

«Эмоциональные и физические вызовы при работе над этим фильмом были самыми сложными за всю мою карьеру. Энг расширяет границы возможного, чтобы подарить зрителям такой опыт просмотра фильма в кинотеатре, который не получить больше нигде. Это не просто экшн, но и исследование на тему, чему юное «я» может научить «я» взрослое. Мне сейчас 50 лет, и ирония превращения в 23-летнего в этом кино состоит в том, что 23-летний я не был бы готов к этому опыту, не был бы способен сыграть эту роль. Мы надеемся, что эта история даст каждому то, чего он ждет: доселе невиданное кинематографическое волшебство, детально прописанных, узнаваемых персонажей и экшн нового уровня», – подчеркнул Уилл Смит.

В картине также сыграли Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн и Бенедикт Вонг. В российский прокат фильм выйдет 3 октября.
версия для печати
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Бенедикт ВонгЭнг ЛиКлайв ОуэнУилл СмитМэри Элизабет Уинстэд
фильмы
ГеминиГорбатая гораЖизнь ПиКрадущийся тигр, затаившийся дракон

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Элина Быстрицкая
26 апреля 2019 года ушла из жизни народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Валерий Филиппов
26 апреля ушёл из жизни художник-постановщик Валерий Филиппов.
Михаил Щетинин
22 апреля ушёл из жизни актёр Михаил Щетинин.

День рождения >>

Донатас Банионис
Валерия Бурдужа
Екатерина Виноградова
Юрий Волынцев
Вениамин Зускин
Инна Коляда
Олег Комаров (II)
Вадим Медведев
Виктор Потапешкин
Джессика Альба
Курт Бёве
Пол Гилфойл (II)
Жак Дютрон
Пенелопа Крус
Сидни Толер
Юрген Фрорип
все родившиеся 28 апреля >>

Афиша кино >>

Букашки 2
комедия, приключения, семейное кино
Китай, Франция, 2018
Велотачки
комедия, семейное кино
Аргентина, Испания, Китай, 2018
Супергерои. Как всё начиналось
исторический фильм
Великобритания, 2018
Жертвоприношение
драма
Великобритания, Франция, Швеция, 1986
В метре друг от друга
мелодрама
США, 2019
Время монстров
фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Принцесса Эмми
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Бельгия, Великобритания, Германия, 2019
Спасибо деду за Победу
комедия
Россия, 2019
Мстители: Финал
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
По воле Божьей
драма
Франция, Бельгия, 2019
Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2019
Синонимы
драма, трагикомедия
Германия, Израиль, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен