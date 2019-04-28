Уилл Смит встречает Уилла Смита. И Энга Ли

Кино-театр.ру представляет трейлер инновационного триллера «оскароносного» режиссера Энга Ли «Гемини», снятого с частотой 120 кадров в секунду. Главную роль, а точнее, сразу две главные роли играет актер Уилл Смит.
«Эта история не могла быть рассказана привычным для нас киноязыком. Однако, благодаря новейшим цифровым технологиям мы не только смогли увидеть молодого и взрослого Уилла Смита вместе на одном экране, но и получили возможность прожить эту историю на уровне глубочайшего погружения. Это большая удача для меня – иметь шанс экспериментировать и проверять границы того, что может предложить нам цифровое кино. Также немаловажно, что я смог поработать сразу с двумя Уиллами Смитами: необычайно опытным и восторженно искренним. По моему мнению, это наилучшие проявления Уилла, и вместе они дают совершенно волшебный эффект», – отметил режиссер Энг Ли, на счету которого такие фильмы, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Горбатая гора» и «Жизнь Пи».
фото: Съемки фильма "Гемини"/Кинокомпания "Централ Партнершип"
Герой Уилла Смита – первоклассный киллер Генри Борган – становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед.
«Эмоциональные и физические вызовы при работе над этим фильмом были самыми сложными за всю мою карьеру. Энг расширяет границы возможного, чтобы подарить зрителям такой опыт просмотра фильма в кинотеатре, который не получить больше нигде. Это не просто экшн, но и исследование на тему, чему юное «я» может научить «я» взрослое. Мне сейчас 50 лет, и ирония превращения в 23-летнего в этом кино состоит в том, что 23-летний я не был бы готов к этому опыту, не был бы способен сыграть эту роль. Мы надеемся, что эта история даст каждому то, чего он ждет: доселе невиданное кинематографическое волшебство, детально прописанных, узнаваемых персонажей и экшн нового уровня», – подчеркнул Уилл Смит.