ревью

Режиссер фильма «Cинонимы» – о маскулинности, кинематографических пристрастиях, любимом футбольном клубе и танцах

Надав Лапид: «Не все фильмы, где ничего не происходит, – шедевры»

Трейлер инновационного триллера, снятого с частотой 120 кадров в секунду.

Уилл Смит встречает Уилла Смита. И Энга Ли

Колин Фаррелл и Лили Роуз-Депп столкнутся с опасным путешествием

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«Я больше не жду, не верю и не надеюсь»: Анна Старшенбаум встретила 30-летие унынием и печалью

Актриса призналась, что ни одна её мечта не сбылась