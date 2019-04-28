Бренда Уолш вернется в «Беверли Хиллз, 90210»

Актриса Шеннен Доэрти
все-таки появится в перезапуске некогда популярного сериала «Беверли Хиллз, 90210
», который выйдет на канале Fox, сообщает Deadline
.
В оригинальной версии Доэрти играла Бренду Уолш – поначалу наивную девушку, ослепленную яркой и успешной жизнью Беверли-Хилз, но быстро понявшую все проблемы такой жизни.
Из оригинального актерского состава Доэрти была первое, кто покинул шоу. Продюсеры тогда утверждали, что это решение было связано с плохим поведением актрисы, которая постоянно опаздывала на съемки, была недовольна сценарием и ссорилась буквально со всеми членами съемочной группы.
В шестисерийном продолжении сериала, как сообщалось ранее
, появятся звёзды оригинала Дженни Гарт
, Тори Спеллинг
, Джейсон Пристли
, Иан Зиринг
, Брайан Остин Грин
и Габриель Картерис
. Им предстоит воплотить «карикатурные версии» самих себя. Актёры поведают о том, что может получиться, если звёздам прошлого придёт в голову нажиться на тренде перезапускать старые хиты. Также в проекте, как обещают продюсеры будет посвящение Люку Перри
, скончавшемуся в марте этого года
.
Шоураннерами проекта выступают Майкл Чесслер
и Крис Албергини
, работавшие над спин-оффом «90210: Новое поколение
», вышедшем в 2008 году. Премьера ребута запланирована на ближайшее лето.
Сериал «Беверли-Хиллз, 90210» впервые вышел на канале Fox в октябре 1990 года. Он рассказывал о близнецах Уолшах, их окружении, подростковых и важных социальных проблемах того времени. Сериал выходил на протяжении десяти лет.