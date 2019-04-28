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Бренда Уолш вернется в «Беверли Хиллз, 90210»

28 апреля
2019 год

Новости кино >>
28 апреля 2019
Актриса Шеннен Доэрти все-таки появится в перезапуске некогда популярного сериала «Беверли Хиллз, 90210», который выйдет на канале Fox, сообщает Deadline.

Бренда Уолш вернется в «Беверли Хиллз, 90210»

В оригинальной версии Доэрти играла Бренду Уолш – поначалу наивную девушку, ослепленную яркой и успешной жизнью Беверли-Хилз, но быстро понявшую все проблемы такой жизни.

Из оригинального актерского состава Доэрти была первое, кто покинул шоу. Продюсеры тогда утверждали, что это решение было связано с плохим поведением актрисы, которая постоянно опаздывала на съемки, была недовольна сценарием и ссорилась буквально со всеми членами съемочной группы.

В шестисерийном продолжении сериала, как сообщалось ранее, появятся звёзды оригинала Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Иан Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриель Картерис. Им предстоит воплотить «карикатурные версии» самих себя. Актёры поведают о том, что может получиться, если звёздам прошлого придёт в голову нажиться на тренде перезапускать старые хиты. Также в проекте, как обещают продюсеры будет посвящение Люку Перри, скончавшемуся в марте этого года.

Шоураннерами проекта выступают Майкл Чесслер и Крис Албергини, работавшие над спин-оффом «90210: Новое поколение», вышедшем в 2008 году. Премьера ребута запланирована на ближайшее лето.

Сериал «Беверли-Хиллз, 90210» впервые вышел на канале Fox в октябре 1990 года. Он рассказывал о близнецах Уолшах, их окружении, подростковых и важных социальных проблемах того времени. Сериал выходил на протяжении десяти лет.
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Беверли-Хиллз 90210

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