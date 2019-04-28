«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый уик-энд

Завершение саги о самых известных супергероях «Мстители: Финал
», вышедший в мировой прокат 25 апреля, установил рекорд по сборам в первый уик-энд, собрав 1,2 млрд долларов, следует из данных Box office mojo
.
Предыдущий рекорд – 640,5 млн долларов – принадлежал первой части эпичного финала «Мстители: Война бесконечности
». Новая картина братьев Руссо
уже успела выйти не только в США, где за три дня проката собрала 350 млн долларов, но и в большинстве других стран мира, в том числе в Китае, где получила 330,5 млн долларов, естественно, возглавив местный прокат по итогам уик-энда.
В России прокат фильма начнется только в понедельник, 29 апреля, однако уже на предпродажах картина собрала 260,4 млн рублей (4 млн долларов). Цифры российского проката должны внести свой вклад а мировые сборы картины. Главной сенсацией, конечно, будет победа на «Аватаром
» Джеймса Кэмерона
, мировой бокс-офис которого составляет 2,8 млрд долларов, а российский – 3,5 млрд рублей.