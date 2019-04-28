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«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый уик-энд

28 апреля
2019 год

Новости кино >>
28 апреля 2019
Завершение саги о самых известных супергероях «Мстители: Финал», вышедший в мировой прокат 25 апреля, установил рекорд по сборам в первый уик-энд, собрав 1,2 млрд долларов, следует из данных Box office mojo.

«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый уик-энд

Предыдущий рекорд – 640,5 млн долларов – принадлежал первой части эпичного финала «Мстители: Война бесконечности». Новая картина братьев Руссо уже успела выйти не только в США, где за три дня проката собрала 350 млн долларов, но и в большинстве других стран мира, в том числе в Китае, где получила 330,5 млн долларов, естественно, возглавив местный прокат по итогам уик-энда.

В России прокат фильма начнется только в понедельник, 29 апреля, однако уже на предпродажах картина собрала 260,4 млн рублей (4 млн долларов). Цифры российского проката должны внести свой вклад а мировые сборы картины. Главной сенсацией, конечно, будет победа на «Аватаром» Джеймса Кэмерона, мировой бокс-офис которого составляет 2,8 млрд долларов, а российский – 3,5 млрд рублей.
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