Константин Хабенский возглавит жюри фестиваля «Кинотавр»

Актер и режиссер Константин Хабенский
возглавит жюри основного конкурса 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», сообщили организаторы смотра.
В состав жюри также войдут композитор Алексей Айги
, киновед Анжелика Артюх
, режиссер и продюсер Резо Гигинеишвили
, режиссер и сценарист Наталия Мещанинова
, оператор Алишер Хамидходжаев
и актриса Анна Чиповская
.
«В этом году у нас очень сильное жюри, которое возглавил любимый многими актер и уже вполне успешно дебютировавший в качестве режиссера Константин Хабенский. Естественно, в составе жюри вошли представители всех творческих профессий. Им предстоит оценить 15 фильмов, чуть больше, чем было в прошлом году
», – сказал президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский.
Председателем жюри конкурса короткого метра станет актриса и продюсер Анна Михалкова
. Вместе с ней короткометражные фильмы оценят писатель Михаил Зыгарь
, режиссер и сценарист Наташа Меркулова
, актер Александр Паль
и режиссер и сценарист Алексей Чупов
. Им предстоит оценить 26 фильмов, отобранных из 417 заявок.