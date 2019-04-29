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Константин Хабенский возглавит жюри фестиваля «Кинотавр»

29 апреля
2019 год

Новости кино >>
29 апреля 2019
Актер и режиссер Константин Хабенский возглавит жюри основного конкурса 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», сообщили организаторы смотра.

Константин Хабенский возглавит жюри фестиваля «Кинотавр»

В состав жюри также войдут композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер и продюсер Резо Гигинеишвили, режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев и актриса Анна Чиповская.

«В этом году у нас очень сильное жюри, которое возглавил любимый многими актер и уже вполне успешно дебютировавший в качестве режиссера Константин Хабенский. Естественно, в составе жюри вошли представители всех творческих профессий. Им предстоит оценить 15 фильмов, чуть больше, чем было в прошлом году», – сказал президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский.

Председателем жюри конкурса короткого метра станет актриса и продюсер Анна Михалкова. Вместе с ней короткометражные фильмы оценят писатель Михаил Зыгарь, режиссер и сценарист Наташа Меркулова, актер Александр Паль и режиссер и сценарист Алексей Чупов. Им предстоит оценить 26 фильмов, отобранных из 417 заявок.
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