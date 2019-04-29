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«Одесса» Тодоровского откроет фестиваль «Кинотавр»

29 апреля
2019 год

Новости кино >>
29 апреля 2019
Фильм Валерия Тодоровского «Одесса» откроет 30-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр», который пройдет с 9 по 16 июня в Сочи, сообщили организаторы смотра.

«Одесса» Тодоровского откроет фестиваль «Кинотавр»
фото: "Одесса"/kinotavr.ru

Действие картины происходит в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы их зять Борис, журналист- международник, и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день его прилета в Одессе объявляют холерный карантин, город закрывают. Так, приехавший на пару дней, московский зять погружается в мир, измененный серьезной опасностью. Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события и случится большая запретная любовь. В фильме сыграли Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Вероника Устимова.

Фильмом закрытия станет новая работа классика советского и российского кинематографа Андрея Смирнова «Француз».

«Эти картины очень точно репрезентируют то, что мы хотим видеть на фестивале. Они представляют авторский, очень личный, зачастую бескомпромиссный взгляд на собственную жизнь и жизнь страны», – отметил президент фестиваля Александр Роднянский.

«Одесса» Тодоровского откроет фестиваль «Кинотавр»
фото: "Француз"/kinotavr.ru

Действие фильма «Француз» происходит в 1957 году, когда Пьер Дюран, выпускник Эколь Нормаль, приезжает в Москву на стажировку в университете. Здесь он знакомится балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этому знакомству, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. У него начинается роман с Кирой. Но стажировка и знакомство с жизнью в СССР – не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х. Их встреча – кульминация фильма. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно непохожую на все, что он знал. Когда Пьер улетает обратно в Париж, он надеется, что когда-нибудь еще сможет увидеть Киру. В кармане его пиджака лежит пленка с номером подпольного журнала «Грамотей». Главные роли в картине исполнили Антуан Риваль, Евгения Образцова, Евгений Ткачук, Александр Балуев и другие.
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Александр БалуевЕвгения БрикЕвгения ОбразцоваКсения РаппопортАнтон РивальАлександр РоднянскийИрина РозановаАндрей СмирновЕвгений ТкачукВалерий ТодоровскийВероника УстимоваЕвгений ЦыгановЛеонид Ярмольник
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