«Одесса» Тодоровского откроет фестиваль «Кинотавр»

анонс

В программе короткого метра – фильмы Паулины Андреевой, Ивана И.Твердовского и Михаила Местецкого.

Юрий Быков, Валерия Гай Германика, Оксана Карас и не только – в конкурсе юбилейного «Кинотавра»

28 апреля

«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый уик-энд

Пока не вышедшая в России лента уже успела собрать в мире более 1 млрд долларов.