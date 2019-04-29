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Юрий Быков, Валерия Гай Германика, Оксана Карас и не только – в конкурсе юбилейного «Кинотавра»

29 апреля
2019 год

Новости кино >>
29 апреля 2019
Организаторы юбилейного 30-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» объявили программу смотра. В основном конкурсе будет представлено 15 картин, из которых семь фильмов сняты режиссерами-женщинами, шесть – дебютантами, а пять – без государственной финансовой поддержки.

Юрий Быков, Валерия Гай Германика, Оксана Карас и не только – в конкурсе юбилейного «Кинотавра»

В числе конкурсных картин, в основном, имена, открытые за годы работы самим фестивалем. Это, например, вторая полнометражная работа «Верность» Нигины Сайфуллаевой, участвовавшей в конкурсе смотра со своим полнометражным дебютом «Как меня зовут» и короткометражкой «Шиповник». Или обладательница гран-при «Кинотавра» за фильм «Хороший мальчик» Оксана Карас с семейной драмой «Выше неба», о съемках которой мы подробно писали. Спустя несколько лет на «Кинотавр» возвращается и Лариса Садилова – что примечательно, тоже с почти семейной историей «Однажды в Трубчевске», и Валерия Гай Германика с новой своей картиной «Мысленный волк», где тоже рассказана история одной семьи. Причем, как утверждает программный директор смотра Ситора Алиева, с «ярким жанровым элементом».

Также в конкурсе покажут новую картину Григория Константинопольского, обладателя прошлогоднего приза за режиссуру за ленту «Русский бес» – теперь он привезет в Сочи свою экранизацию «Грозы» Островского, и «Сторож» Юрия Быкова, где сам режиссер сыграл одну из главных ролей, а также «Керосин» – вновь малобюджетный проект любимца «Кинотавра» Юсупа Разыкова. Как и в предыдущей работе режиссера «Турецкое седло», в этой картине играет актер Валерий Маслов, однако главная роль досталась актрисе театра Волкова Ольге Сусаниной. Она играет 83-летнюю бабушку, отправляющуюся в своеобразное роуд-муви по волнам памяти. По словам Разыкова, это будет «магическая сказка на основе очень простой истории».

«Я люблю делать кино, которое ни на что не похоже, даже на не похожее на себя. За какие деньги совершенно неважно. Эта картина мне по-особому дорога, я был предоставлен себе – был продюсером, худруком, креативным продюсером», – уточнил Разыков.

Юрий Быков, Валерия Гай Германика, Оксана Карас и не только – в конкурсе юбилейного «Кинотавра»
фото: "Керосин"/kinotavr.ru

Если говорить о дебютантах, то на «Кинотавре» по традиции покажут работы, уже ранее продемонстрированные на больших международных фестивалях. Это, в частности, Sheena667 Григория Добрыгина и «Мальчик русский» Александра Золотухина – ленты, сделанные в совершенно разной стилистике и повествующие о совершенно разных временах: интернет-реальности настоящего и трагичности прошлого (впервые за всю историю «Кинотавра» в конкурсе представлена работа о Первой Мировой войне). Есть ряд и еще совсем новых работ начинающих авторов. Например, «Бык» Бориса Акопова о молодых ребятах, пытающихся заработать во время лихих 90-х. Еще одна мужская лента – фильм Петра Левченко «Куратор», основанный на истории красногорского стрелка. Напротив женский взгляд представлен в фильме Марии Агранович «Люби их всех», который Ситора Алиева называется «ответом «Содержанкам», кстати, и в этой картине одну из ролей играет Александр Кузнецов. И в полнометражном режиссерском дебюте сценариста Анны Пармас «Давай разведемся».

«В центра нашей картина – семейная пара. В один прекрасный день жена узнает, что у мужа есть любовница под названием «Фитнес» в телефоне. Самое ужасное, что она сама купила ему этот абонемент. Она очень много работает, а у него не очень задалось, он постоянно сидит с детьми. С этого и начинается наше кино, а дальше она пытается вернуть ее, потому что считает, что в этом счастье, так как у них была хорошая семья», – рассказала Пармас.

При этом она отметила, что в картине два равноценных героя.

«Конечно, мне легче рассказывать о женщине, но мужчина в фильме тоже представлен вполне самостоятельным героем, со своей линией, со своей правдой. Мой друг Боря Хлебников, когда я ему показывала черновой вариант картины, сказал такую фразу: «Знаешь, как странная штука, – вроде бы комедия и смешно, но сидишь все время со сжатой жопой». Вот если так будет не только у Бори, я буду счастлива», – подчеркнула режиссер.

Юрий Быков, Валерия Гай Германика, Оксана Карас и не только – в конкурсе юбилейного «Кинотавра»
фото: "Давай разведемся"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Также в программе «Кинотавра» будет представлена работа Александра Лунгина «Большая поэзия» – история двух инкассаторов, живущих на границе МКАДа и ходят в поэтический кружок, но «как вся страсть к прекрасному, до добра их это не доводит». Сам режиссер называет свою ленту «честным скандинавским нуаром без заигрывания со зрителем, жестким, угловатым, неудобным и, в общем, довольно печальным». Личную авторскую историю расскажет и другая участница «Кинотавра» Ян Гэ в своей картине «Троица» – второй режиссерской работе после отмеченного в прошлом году призом Московского кинофестиваля фильма «Ню». В центре этой картины – любовный треугольник, судьбы участников которого, однако приводят к серьезным темам и размышлениям о Боге, семье и любви.

В конкурсной программе короткого метра будет представлено 26 картин, большинство из которых тоже сняты уже кинематографистами известными. Как, например, «Плачу с вами» Паулины Андреевой, «Мирная жизнь» Ивана И.Твердовского, «@Жених» Елизаветы Стишовой, «Войд» Дарьи Грацевич, «Есть город золотой» Евгения Сангаджиева, «Одна историческая ошибка» Михаила Местецкого и многие другие.

30-й фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 9 по 16 июня. Жюри основного конкурса возглавит актер и режиссер Константин Хабенский, лучший короткометражный фильм выберет жюри под руководством Анны Михалковой.
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