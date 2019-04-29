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Кино.Платформа Potential объявляет сценарный конкурс

29 апреля
2019 год

Новости кино >>
29 апреля 2019
Кино.Платформа Potential объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе сценариев полнометражных фильмов. Финалисты получат возможность представить свои проекты перед продюсерами ведущих российских кинокомпаний, занимающихся производством полного метра.

«Формулируя требования к проектам, мы прежде всего ориентируемся на наших партнеров – кинокомпании, заинтересованные в поиске сценариев для полного метра. В этом году мы получили много запросов на сценарии коммерческих фильмов с бюджетом до 30 миллионов рублей, поэтому особо выделили эту категорию. Но при этом, конечно, и авторское кино всегда нам интересно. Что касается тем, прежде всего, мы ждем истории о современной жизни, актуальных проблемах и том, что окружает нас именно сейчас», – говорит креативный продюсер Кино.Платформы Potential Ирина Обидова.

Кино.Платформа Potential объявляет сценарный конкурс
фото: Кино.Платформа Potential

Финальный питчинг пройдет в рамках Молодежного рынка Cinemarket 2019 (26-27 октября, Санкт-Петербург). Победитель питчинга сможет заключить контракт с Продюсерским центром Potential и стать обладателем гранта на создание фильма, размер которого будет определяться в индивидуальном порядке. Заявки принимаются до 30 июня.

В состав жюри открытого питчинга войдут: продюсер кинокомпании СТВ Наталья Дрозд, генеральный продюсер кинокомпании «Телесто» Елена Гликман, креативный продюсер телеканала ТВ-3 Анна Гудкова, продюсер Екатерина Филиппова, креативные продюсеры «Киностудии КИТ» Мария Меленевская и Денис Уточкин, руководитель специальных проектов кинокомпании «Централ Партнершип» Евгения Подобреевская, продюсер, совладелец кинокомпании Versus Pictures Екатерина Кононенко. Полный список будет объявлен дополнительно.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.
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