Кино.Платформа Potential объявляет сценарный конкурс

Кино.Платформа Potential объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе сценариев полнометражных фильмов. Финалисты получат возможность представить свои проекты перед продюсерами ведущих российских кинокомпаний, занимающихся производством полного метра.
«Формулируя требования к проектам, мы прежде всего ориентируемся на наших партнеров – кинокомпании, заинтересованные в поиске сценариев для полного метра. В этом году мы получили много запросов на сценарии коммерческих фильмов с бюджетом до 30 миллионов рублей, поэтому особо выделили эту категорию. Но при этом, конечно, и авторское кино всегда нам интересно. Что касается тем, прежде всего, мы ждем истории о современной жизни, актуальных проблемах и том, что окружает нас именно сейчас», – говорит креативный продюсер Кино.Платформы Potential Ирина Обидова.
фото: Кино.Платформа Potential
Финальный питчинг пройдет в рамках Молодежного рынка Cinemarket 2019 (26-27 октября, Санкт-Петербург). Победитель питчинга сможет заключить контракт с Продюсерским центром Potential и стать обладателем гранта на создание фильма, размер которого будет определяться в индивидуальном порядке. Заявки принимаются до 30 июня.
В состав жюри открытого питчинга войдут: продюсер кинокомпании СТВ Наталья Дрозд, генеральный продюсер кинокомпании «Телесто» Елена Гликман, креативный продюсер телеканала ТВ-3 Анна Гудкова, продюсер Екатерина Филиппова, креативные продюсеры «Киностудии КИТ» Мария Меленевская и Денис Уточкин, руководитель специальных проектов кинокомпании «Централ Партнершип» Евгения Подобреевская, продюсер, совладелец кинокомпании Versus Pictures Екатерина Кононенко. Полный список будет объявлен дополнительно.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.