Полнометражного «Полицейского с Рублевки» покажут на ТНТ

Сюжет закручивается в новогодние праздники, аккурат перед наступлением 2019-го. МВД собирается прикрывать ОВД «Барвиха Северное». Что делать прикормленным и сытым полицейским во главе с Гришей Измайловым, которые привыкли к сладким временам? Конечно, идти грабить банк. Понарошку. Как в советском фильме «Старики-разбойники». Измайлов с товарищами выносит деньги, а доблестный Яковлев находит преступников по горячим следам и возвращает отделу легитимность. Схема гениальная. Но в перевернутом мире «Полицейского с Рублевки» все не идет по плану — и резонансное ограбление обращается в настоящую охоту с наркотическим шлейфом.