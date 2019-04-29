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Полнометражного «Полицейского с Рублевки» покажут на ТНТ

29 апреля
2019 год

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29 апреля 2019
Комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», собравшую в новогоднем прокате почти 1,8 млрд рублей, наконец покажут по телевидению. Премьера состоится 4 мая на канале ТНТ, сообщает пресс-служба канала.

Полнометражного «Полицейского с Рублевки» покажут на ТНТ
фото: Пресс-служба ТНТ

«Новогодний беспредел» — это продолжение канонического «Полицейского с Рублевки». Версия проекта с обособленной сюжетной линией и хорошо знакомыми зрителю по сериалу актерами – Александром Петровым, Сергеем Буруновым, Александрой Бортич, Софьей Каштановой, Романом Поповым, Ириной Вилковой, Риной Гришиной и другими.

Сюжет закручивается в новогодние праздники, аккурат перед наступлением 2019-го. МВД собирается прикрывать ОВД «Барвиха Северное». Что делать прикормленным и сытым полицейским во главе с Гришей Измайловым, которые привыкли к сладким временам? Конечно, идти грабить банк. Понарошку. Как в советском фильме «Старики-разбойники». Измайлов с товарищами выносит деньги, а доблестный Яковлев находит преступников по горячим следам и возвращает отделу легитимность. Схема гениальная. Но в перевернутом мире «Полицейского с Рублевки» все не идет по плану — и резонансное ограбление обращается в настоящую охоту с наркотическим шлейфом.
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фильмы
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел

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Полнометражного «Полицейского с Рублевки» покажут на ТНТ фотографии
Полнометражного «Полицейского с Рублевки» покажут на ТНТ фотографии
Полнометражного «Полицейского с Рублевки» покажут на ТНТ фотографии
Полнометражного «Полицейского с Рублевки» покажут на ТНТ фотографии
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