Как получить деньги на документальный фильм в Европе

Фестиваль ДОКер, который открывается 3 апреля в Москве, помимо обширной и увлекательной программы показов, предлагает посетить индустриальную сессию с ведущими мировыми документалистами. Каждый день запланированы мастер-классы для всех интересующихся неигровым кинематографом, которые будут полезны не только начинающим режиссерам и продюсерам, но и опытным документалистам, в плане обмена опытом, выстраивании профессиональных связей и расширении возможностей. Пять мероприятий в рамках индустриальной программы, среди них мастер-класс председателя жюри, хорошо известного документалиста Томаса Бальмеса, мастер-класс режиссера и композитора Джорджио Ферреро, который привез на фестивал грандиозный фильм «Красивые вещи», и другие, не менее значимые события. Вход на индустриальную площадку свободный, по предварительной регистрации.
Все мероприятия пройдут в кинотеатре КАРО 11 Октябрь, ул. Новый Арбат, 24, 2 этаж. Индустриальная программа проводится при поддержке школы диджеинга UMAKER.
Расписание индустриальной программы
V Международного Фестиваля Документального кино ДОКер
4 апреля
15:00 - 17:00
Мастер-класс члена жюри фестиваля Филиппа Бабен дер Эрде
, оператора, обладателя двух премий «Золотая Камера» — самой престижной награды германоязычного кинематографа, участника Берлинского и Каннского кинофестивалей, а также участника фестиваля ДОКер 2017 года.
Тема семинара: Какие сложности и секреты в работе оператора на документальном фильме?
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5 апреля
17:00 - 19:00
Лекция режиссера Светланы Стрельниковой «Финансирование документального фильма в Европе»
Режиссер фильма «Кардиополитика» Светлана Стрельникова познакомит слушателей со схемой привлечения средств на производство фильма в странах ЕС, а также избавит от ряда страхов, мифов и легенд, которые ходят вокруг этого увлекательного процесса. После этой лекции вас не должны больше пугать/путать слова тритмент, пичинг, LOI & LOC, overheads, sales agents. Вы будете представлять себе уровень бюджетов документальных фильмов в Европе, уровень гонораров и зарплат. Вы будете больше знать о своих правах.
Если вы задумали большой фильм, но так и не нашли опытного продюсера в России, это не значит, что у вас не получится найти достойное финансирование на свою картину в Европе.
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6 апреля
13:00 - 14:30
Круглый стол «Секрет успешного документального фильма»
Круг обсуждаемых тем: Существует ли пошаговая инструкция финансирования фильма? Влияет ли список инвесторов на фестивальную судьбу картины? Влияет ли тема? Существуют ли тенденции на фестивалях? Нужно ли делать кино для широкой аудитории?
Спикеры:
Туе Стин Мюллер
- известный кинокритик, эксперт и консультант в области документального кино. Основатель и первый директор сети EDN. Более 10 лет проводит курсы и семинары более чем в 40 странах мира.
Клаудиа Тоси
- итальянский режиссер и продюсер, основатель компании «Movimenta», специализирующаяся на авторском документальном кино. Имеет три награды фестиваля «DOK Leipzig», включая Гран-При «Золотой голубь».
Вальтер Наги
- профессор чешского института документального кино, один из основателей проекта East Silver и рынка East Silver в Йиглаве, а также представитель международного кинофестиваля One Wolrd в Праге.
Майк Лернер
- продюсер и режиссер, номинант на премию «Оскар», обладатель шести наград фестиваля Sundance и двух наград «Эмми» за лучший документальный фильм.
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7 апреля
13:00 - 14:30
Мастер-класс итальянского режиссера и композитора Джорджио Ферреро «О музыке в кино и искусстве».
Джорджио Ферреро — композитор, режиссер и фотограф, который создал саундтреки к десяткам фильмов, театральных спектаклей и арт инсталляций для мировых музеев и галерей. Он сотрудничал с режиссерами и художниками Паоло Джордано, Даниэле Гальяно, Альба Рорвахер, братья Де Серио, Марция Мильора, Ирен Дионисио, Стивен Финглтон.
Джорджо управляет многопрофильной студией «MYBOSSWAS» совместно с Федерико Биазин. В ней они создавали графические и фотографические рекламные кампании и ролики для таких брендов как: Condé Nast, Nike, Alfa Romeo и многих других.
Их дебют «Красивые вещи» был представлен на 74-м Венецианском кинофестивале, где картине достался Приз за лучший итальянский фильм от молодежного жюри до 26-ти лет. Позднее на кинофестивале CPH: DOX авторы получили Приз за лучший дебют.
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8 апреля
16:00 - 18:00
Мастер-класс председателя жюри фестиваля, режиссера Томаса Бальмеса
Томас Бальсмес - независимый режиссер и продюсер документального кино, автор трилогии «Госпел по-папуасски», «В ожидании Иисуса», «Христос приходит к папуасам»; суперуспешных картин «Образцовое предприятие», «Малыши» многосерийной ленты «Нормальная жизнь: хроники юного борца сумо», «Счастье» получившего приз за лучшую операторскую работу. В настоящий момент режиссер работает над продолжением этой истории.
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