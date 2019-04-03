Как получить деньги на документальный фильм в Европе

15:00 - 17:00Мастер-класс члена жюри фестиваля Филиппа, оператора, обладателя двух премий «Золотая Камера» — самой престижной награды германоязычного кинематографа, участника Берлинского и Каннского кинофестивалей, а также участника фестиваля ДОКер 2017 года.Тема семинара:17:00 - 19:00Режиссер фильма «Кардиополитика» Светлана Стрельникова познакомит слушателей со схемой привлечения средств на производство фильма в странах ЕС, а также избавит от ряда страхов, мифов и легенд, которые ходят вокруг этого увлекательного процесса. После этой лекции вас не должны больше пугать/путать слова тритмент, пичинг, LOI & LOC, overheads, sales agents. Вы будете представлять себе уровень бюджетов документальных фильмов в Европе, уровень гонораров и зарплат. Вы будете больше знать о своих правах.Если вы задумали большой фильм, но так и не нашли опытного продюсера в России, это не значит, что у вас не получится найти достойное финансирование на свою картину в Европе.13:00 - 14:30Круг обсуждаемых тем: Существует ли пошаговая инструкция финансирования фильма? Влияет ли список инвесторов на фестивальную судьбу картины? Влияет ли тема? Существуют ли тенденции на фестивалях? Нужно ли делать кино для широкой аудитории?Спикеры:- известный кинокритик, эксперт и консультант в области документального кино. Основатель и первый директор сети EDN. Более 10 лет проводит курсы и семинары более чем в 40 странах мира.- итальянский режиссер и продюсер, основатель компании «Movimenta», специализирующаяся на авторском документальном кино. Имеет три награды фестиваля «DOK Leipzig», включая Гран-При «Золотой голубь».- профессор чешского института документального кино, один из основателей проекта East Silver и рынка East Silver в Йиглаве, а также представитель международного кинофестиваля One Wolrd в Праге.- продюсер и режиссер, номинант на премию «Оскар», обладатель шести наград фестиваля Sundance и двух наград «Эмми» за лучший документальный фильм.13:00 - 14:30Джорджио Ферреро — композитор, режиссер и фотограф, который создал саундтреки к десяткам фильмов, театральных спектаклей и арт инсталляций для мировых музеев и галерей. Он сотрудничал с режиссерами и художниками Паоло Джордано, Даниэле Гальяно, Альба Рорвахер, братья Де Серио, Марция Мильора, Ирен Дионисио, Стивен Финглтон.Джорджо управляет многопрофильной студией «MYBOSSWAS» совместно с Федерико Биазин. В ней они создавали графические и фотографические рекламные кампании и ролики для таких брендов как: Condé Nast, Nike, Alfa Romeo и многих других.Их дебют «Красивые вещи» был представлен на 74-м Венецианском кинофестивале, где картине достался Приз за лучший итальянский фильм от молодежного жюри до 26-ти лет. Позднее на кинофестивале CPH: DOX авторы получили Приз за лучший дебют.16:00 - 18:00Томас Бальсмес - независимый режиссер и продюсер документального кино, автор трилогии «Госпел по-папуасски», «В ожидании Иисуса», «Христос приходит к папуасам»; суперуспешных картин «Образцовое предприятие», «Малыши» многосерийной ленты «Нормальная жизнь: хроники юного борца сумо», «Счастье» получившего приз за лучшую операторскую работу. В настоящий момент режиссер работает над продолжением этой истории.