Фестиваль «Кинотавр» проведет Форум киношкол

30-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр
», который в этом году пройдет с 9 по 16 июня, завершил прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра, сообщает пресс-служба смотра.
Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр. Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов и внеконкурсную программу показов «Кино на площади», так и ряд проектов и мероприятий, посвященных юбилею «Кинотавра».
В этот юбилейный год фестиваль принял решение разнообразить деловую часть программы и провести впервые Форум киношкол.
«Причин для этого, как минимум, две. Первая – столетие нашей главной и старейшей киношколы - ВГИКа. Вторая – невероятная популярность кинообразования в современной России. Сегодня существует порядка тридцати различного рода киношкол, в которых молодых людей готовят к жизни в кинематографе
», – отмечается в сообщении.
Форум, в котором примут участие семь ведущих российских киношкол даст возможность обсудить вектор развития отечественного кинообразования и расставить в нем ориентиры.