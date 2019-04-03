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Фестиваль «Кинотавр» проведет Форум киношкол

3 апреля
2019 год

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3 апреля 2019
30-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», который в этом году пройдет с 9 по 16 июня, завершил прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра, сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль «Кинотавр» проведет Форум киношкол

Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр. Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов и внеконкурсную программу показов «Кино на площади», так и ряд проектов и мероприятий, посвященных юбилею «Кинотавра».

В этот юбилейный год фестиваль принял решение разнообразить деловую часть программы и провести впервые Форум киношкол.

«Причин для этого, как минимум, две. Первая – столетие нашей главной и старейшей киношколы - ВГИКа. Вторая – невероятная популярность кинообразования в современной России. Сегодня существует порядка тридцати различного рода киношкол, в которых молодых людей готовят к жизни в кинематографе», – отмечается в сообщении.

Форум, в котором примут участие семь ведущих российских киношкол даст возможность обсудить вектор развития отечественного кинообразования и расставить в нем ориентиры.
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