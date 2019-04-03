Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мария Порошина вернулась к родительским обязанностям

3 апреля
2019 год

Новости кино >>
3 апреля 2019
Телеканал «Супер» приступил к съемкам продолжения семейного комедийного сериала «Родители». Проект, премьера которого состоялась пять лет назад, вновь свел на площадке актеров Марию Порошину и Александра Самойленко, сообщает пресс-служба канала.

Мария Порошина вернулась к родительским обязанностям
фото: Телеканал "Супер"

Мария Порошина согласилась принять участие в съемках всего спустя два месяца после рождения сына.

«Учитывая, что это мой пятый ребенок, я уже научилась совмещать. Где-то приходится хитрить, от чего-то приходится отказываться, иногда чего-то не договаривать, чтобы оставлять себе побольше свободного времени. Конечно, я буду находить время для отдыха, что бы малыш рос и креп под моим четким руководством», – рассказала актриса.

Режиссером картины вновь выступил Александр Жигалкин, работавший над комедийными сериалами «Папины дочки», «Воронины», «Кто в доме хозяин?».

По сюжету второго сезона «Родителей», старший сын Саши и Маши, 21-летний Тимофей, возвращается с учебы из Германии и привозит с собой сюрприз – невесту Полину, о которой не знал ни один член семьи, но с которой теперь надо находить общий язык, ведь Тимофей настроен серьёзно, и дело близится к свадьбе. Роль невесты получила молодая актриса Анастасия Крылова, а Тимофея играет сын Александра Самойленко – Александр Самойленко-младший.

В эфире телеканала «Супер» сериал «Родители» появится уже летом 2019 года.
версия для печати
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Александр ЖигалкинАнастасия КрыловаМария ПорошинаАлександр Самойленко (младший)Александр Самойленко
фильмы
ВорониныКто в доме хозяин?Папины дочкиРодители

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Алексей Булдаков
3 апреля ушёл из жизни актёр Алексей Булдаков.
Вадим Гемс
2 апреля скончался актёр, режиссёр Вадим Гемс.
Александр Васильев
31 марта ушёл из жизни актёр Александр Васильев.

День рождения >>

Андрей Вертоградов
Константин Гаёхо
Ольга Дегтярёва
Анастасия Заворотнюк
Владимир Носик
Глеб Подгородинский
Владимир Раутбарт
Джемал Тетруашвили
Ольга Тумайкина
Аманда Байнс
Алек Болдуин
Марлон Брандо
Дженни Гарт
Дорис Дэй
Кэтрин МакКормак
Эдди Мёрфи
все родившиеся 3 апреля >>

Афиша кино >>

Ромео Акбар Уолтер
боевик, драма
Индия, 2019
Папа, сдохни
комедия, нуар (черный фильм), трагикомедия
Россия, 2018
Амундсен
биография, драма
Норвегия, 2019
Кладбище домашних животных
фильм ужасов
США, 2019
Потерянное звено
комедия, приключения
Канада, США, 2019
Потерянный остров
драма, мистика, приключения
Россия, 2019
Сирано. Успеть до премьеры
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2018
Шазам!
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
Щенячий патруль: Мегащенки
боевик, детский фильм, приключения
Канада, США, 2018
Счастье – это... Часть 2
драма
Россия, 2019
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен