Мария Порошина вернулась к родительским обязанностям

Телеканал «Супер» приступил к съемкам продолжения семейного комедийного сериала «Родители». Проект, премьера которого состоялась пять лет назад, вновь свел на площадке актеров Марию Порошину и Александра Самойленко, сообщает пресс-служба канала.
фото: Телеканал "Супер"
Мария Порошина согласилась принять участие в съемках всего спустя два месяца после рождения сына.
«Учитывая, что это мой пятый ребенок, я уже научилась совмещать. Где-то приходится хитрить, от чего-то приходится отказываться, иногда чего-то не договаривать, чтобы оставлять себе побольше свободного времени. Конечно, я буду находить время для отдыха, что бы малыш рос и креп под моим четким руководством», – рассказала актриса.
По сюжету второго сезона «Родителей», старший сын Саши и Маши, 21-летний Тимофей, возвращается с учебы из Германии и привозит с собой сюрприз – невесту Полину, о которой не знал ни один член семьи, но с которой теперь надо находить общий язык, ведь Тимофей настроен серьёзно, и дело близится к свадьбе. Роль невесты получила молодая актриса Анастасия Крылова, а Тимофея играет сын Александра Самойленко – Александр Самойленко-младший.
В эфире телеканала «Супер» сериал «Родители» появится уже летом 2019 года.