Игорь Новоселов отправится в отпуск за период службы

Картина расскажет о молодом сержанте-контрактнике, который отправляется в незапланированный отпуск, а по пути обретает любовь и предотвращает серьёзные преступления.
«Проект заинтересовал меня нестандартным образом главного героя. Обычно такие герои – хорошие парни, которые вершат правосудие. Мой же персонаж раскрывается не сразу. Его поступки и мотивы в начале истории не совсем понятны, и возникают вопросы: «А герой ли он?», «Какой он персонаж – отрицательный или всё-таки положительный?», «Какие цели он преследует и чем обоснованы его поступки?». Бывает, ты ощущаешь себя абсолютно правым и действуешь вопреки своей логике и пониманию окружающих. И в итоге оказывается, что это и был единственный способ изменить ситуацию. Так и с моим персонажем: ему помогает уверенность в том, что он выбрал правильный путь. А последствия уже не так важны – осудят или убьют, потому что по-другому поступить он не мог», – отмечает Новоселов.
По сюжету его герой – Игорь Беликов – берёт отпуск, чтобы навестить якобы больного отца. По дороге домой он случайно становится пешкой в игре криминальных структур. Спасаясь от нападения, он убивает нескольких «бандитов». Это вызывает гнев преступного мира. На Игоря начинается охота. Полиция также идёт по его следу. Оперативникам необходимо разобраться, что на самом деле скрывается за «отпуском» молодого сержанта, поскольку в процессе расследования им становится известно, что отец Игоря не болен, а сестра Ира (Оксана Чивелева) уехала на всё лето в гости к подруге. Убегая от полиции, сержант знакомится с проводницей Оксаной (Кристина Борейко), которая помогает ему скрыться от преследователей в своём купе.