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Стартовали съемки исторического детектива про поиски Алекса Лютого

30 апреля
2019 год

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30 апреля 2019
Кинокомпания «Амедиа» по заказу телеканала НТВ начала съемки 12-ти серийного детектива «Алекс Лютый», основанного на реальной истории разоблачения одного из самых жестоких нацистских преступников ХХ века, сообщает «Амедиа» на своей странице в Facebook.

Стартовали съемки исторического детектива про поиски Алекса Лютого

По сюжету сериала следователь управления по розыску военных преступников, полковник Егор Сухарев будет разбираться в том, что должно было произойти, чтобы в 1942 году вчерашний школьник, семнадцатилетний мальчишка Саня Лехновский перешёл на сторону немцев и стал жестоким убийцей. Настолько жестоким, что даже немцы назвали его Алекс Лютый. Жив Лютый или погиб в 44-ом, как значится в документах? И если жив, то где он? Это сложнейшее дело будет раскрыто только в 1974 году, когда Сухарев сможет разоблачить и поймать этого Лютого зверя.

Главные роли в сериале играют Сергей Пускепалис и Алексей Кирсанов, также в проекте заняты Юрий Ицков, Владислав Коноплев, Геннадий Смирнов, Дмитрий Сутырин, Екатерина Решетникова, Дмитрий Муляр, Андрей Зибров, Анастасия Мытражик и другие.
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