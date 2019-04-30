Стартовали съемки исторического детектива про поиски Алекса Лютого

Кинокомпания «Амедиа» по заказу телеканала НТВ начала съемки 12-ти серийного детектива «Алекс Лютый
», основанного на реальной истории разоблачения одного из самых жестоких нацистских преступников ХХ века, сообщает «Амедиа» на своей странице в Facebook
.
По сюжету сериала следователь управления по розыску военных преступников, полковник Егор Сухарев будет разбираться в том, что должно было произойти, чтобы в 1942 году вчерашний школьник, семнадцатилетний мальчишка Саня Лехновский перешёл на сторону немцев и стал жестоким убийцей. Настолько жестоким, что даже немцы назвали его Алекс Лютый. Жив Лютый или погиб в 44-ом, как значится в документах? И если жив, то где он? Это сложнейшее дело будет раскрыто только в 1974 году, когда Сухарев сможет разоблачить и поймать этого Лютого зверя.
Главные роли в сериале играют Сергей Пускепалис
и Алексей Кирсанов
, также в проекте заняты Юрий Ицков
, Владислав Коноплев
, Геннадий Смирнов
, Дмитрий Сутырин
, Екатерина Решетникова
, Дмитрий Муляр
, Андрей Зибров
, Анастасия Мытражик
и другие.