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Творчество Татьяны Булановой стало основой для сериала

30 апреля
2019 год

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30 апреля 2019
Телеканал «Россия 1» с 6 мая начнет показ сериала «Никогда не говори "никогда"» о жизни, судьбе и сложном творческом пути молодой эстрадной певицы, навеянный сюжетами известных песен Татьяны Булановой, сообщает пресс-служба телеканала.

Творчество Татьяны Булановой стало основой для сериала

«Нельзя сказать, что я стала прототипом главной героини. Эта картина - не моя биография в полной мере. Скорее сочинение на тему коллизий моей личной и творческой жизни. Главную героиню будут звать немного иначе, но узнаваемо, как и остальных действующих лиц. Этот фильм про эпоху 90-х, когда появились многие звезды. Там будут знаменитые песни того времени и много моих. Очень интересная получилась работа, я словно заново переживаю какие-то вещи», - делится впечатлениями от картины сама Буланова.

История успеха молодой певицы Татьяны (Дарья Щербакова) начинается в непростые для страны девяностые. Девушка мечтает поступить на эстрадный факультет и стать певицей. Но родители не одобряют ее выбор – они не хотят, что Таня повторила судьбу своей сестры (Евгения Малахова). Разделенным любовью к одному мужчине, сестрам предстоит пройти трудные испытания на пути друг к другу. Пути, полном злобы, обид и зависти.

Телеканал уточняет, что сериал не является биографией Татьяны Булановой, все события и персонажи вымышленные, но в картине прозвучат самые известные композиции, сделавшие певицу известной на всю страну: «Никогда не говори «никогда», «Не плачь», «Ясный мой свет», «Колыбельная», «Простая девочка», «Старшая сестра», «Как жаль»», «Не бойтесь любви», «Мой сон», «Вот такие дела», «Скрипач», «Мой ненаглядный», «Кем ты стал», «Любимые цветы» и многие другие.
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Никогда не говори "никогда"

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Творчество Татьяны Булановой стало основой для сериала фотографии
Творчество Татьяны Булановой стало основой для сериала фотографии
Творчество Татьяны Булановой стало основой для сериала фотографии
Творчество Татьяны Булановой стало основой для сериала фотографии
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