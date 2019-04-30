Объявлен состав жюри Каннского кинофестиваля

Организаторы 72-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая, объявили состав жюри основного конкурса. В этом году жюри возглавляет мексиканский режиссер, обладатель премии «Оскар» Алехандро Гонсалес Иньярриту.
фото: Каннский кинофестиваль
Вместе с ним конкурсную программу смотра оценят американская актриса Эль Фаннинг, также представляющая США режиссер и сценарист Келли Рейхардт, актриса и режиссер из Буркина Фасо Маймуна Н’Диайе, итальянская режиссер и сценарист Аличе Рорвахер. Также в состав жюри вошли автор графических новелл и режиссер Энки Билал и режиссер Робен Кампийо, представляющие Францию, греческий режиссер Йоргос Лантимос и польский кинематографист Павел Павликовски.