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Объявлен состав жюри Каннского кинофестиваля

30 апреля
2019 год

Новости кино >>
30 апреля 2019
Организаторы 72-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая, объявили состав жюри основного конкурса. В этом году жюри возглавляет мексиканский режиссер, обладатель премии «Оскар» Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Объявлен состав жюри Каннского кинофестиваля
фото: Каннский кинофестиваль

Вместе с ним конкурсную программу смотра оценят американская актриса Эль Фаннинг, также представляющая США режиссер и сценарист Келли Рейхардт, актриса и режиссер из Буркина Фасо Маймуна Н’Диайе, итальянская режиссер и сценарист Аличе Рорвахер. Также в состав жюри вошли автор графических новелл и режиссер Энки Билал и режиссер Робен Кампийо, представляющие Францию, греческий режиссер Йоргос Лантимос и польский кинематографист Павел Павликовски.

В конкурсе нынешнего Каннского кинофестиваля будет представлено 19 картин, в числе которых новые работы Джима Джармуша, Педро Альмодовара, Ксавье Долана, Терренса Малика, Кена Лоуча и других известных режиссеров.
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