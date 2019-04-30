Объявлен состав жюри Каннского кинофестиваля

ревью

А так же об онкологии, передовых технологиях и дураках, мешающих большому делу

«Я ненавижу Великую Отечественную войну»: Чулпан Хаматова о патриотизме и сострадании

Два фильма за 60 секунд.

Фильм выйдет на экраны только в 2021 году.

Компании подростков предстоит встретиться лицом к лицу со своими страхами, чтобы спасти родной город.

«Страшные истории для рассказа в темноте»

Обаятельный мультфильм об очень взрослых проблемах

Лайфстайл

«Мне было бы страшно на его месте»: Михаил Шац о победе Зеленского на выборах президента Украины

А так же о юморе Александра Гудкова и о чувстве стыда перед зрителями