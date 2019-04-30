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Третью часть «Фантастических тварей» придется подождать

30 апреля
2019 год

Новости кино >>
30 апреля 2019
Третий фильм «Фантастические твари и где они обитают» выйдет на экраны только в 2021 году, сообщает Variety.

Третью часть «Фантастических тварей» придется подождать

Изначально картину планировалось выпустить в ноябре 2020 года, однако представители компании Warner bros., занимающейся производством картины, решили дать больше времени на разработку этой части режиссеру Дэвиду Йейтсу и писательнице Джоан Роулинг, которая ответственна за сценарий. Теперь производство ленты начнется весной 2020 года, а на экраны она выйдет в ноябре 2021-го.

Всего во франшизе, предваряющей события, рассказанные в картинах про Гарри Поттера, будет пять частей. Главный героем в них является волшебник и биолог Ньют Саламандер в исполнении Эдди Редмэйна. Первый фильм серии вышел в 2016 году и собрал более 800 млн долларов. Вторая часть «Преступления Грин-де-Вальда» появилась на экранах в 2018 году и получила чуть больше 650 млн долларов.
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персоны
Дэвид Йейтс (II)Эдди РедмэйнДж.К. Роулинг
фильмы
Фантастические твари и где они обитаютФантастические твари и где они обитают 3Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

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