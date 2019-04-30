Третью часть «Фантастических тварей» придется подождать

Третий фильм «Фантастические твари и где они обитают
» выйдет на экраны только в 2021 году, сообщает Variety
.
Изначально картину планировалось выпустить в ноябре 2020 года, однако представители компании Warner bros., занимающейся производством картины, решили дать больше времени на разработку этой части режиссеру Дэвиду Йейтсу
и писательнице Джоан Роулинг
, которая ответственна за сценарий. Теперь производство ленты начнется весной 2020 года, а на экраны она выйдет в ноябре 2021-го.
Всего во франшизе, предваряющей события, рассказанные в картинах про Гарри Поттера, будет пять частей. Главный героем в них является волшебник и биолог Ньют Саламандер в исполнении Эдди Редмэйна
. Первый фильм
серии вышел в 2016 году и собрал более 800 млн долларов. Вторая часть «Преступления Грин-де-Вальда
» появилась на экранах в 2018 году и получила чуть больше 650 млн долларов.