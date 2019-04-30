В предыдущих сериях: Киану Ривз пересказал «Джона Уика»

16 мая 2019 года на российские экраны выходит третья часть экшн-триллера «Джон Уик»
. В преддверии премьеры исполнитель главной роли Киану Ривз
всего за 60 секунд решил напомнить зрителям содержание первых двух серий франшизы.
В первой части
бывший наемный убийца Джон Уик ведет размеренную жизнь. Однажды преступник крадет его любимый Mustang 1969 года и попутно убивает собаку Дейзи, единственное живое напоминание об умершей жене. Жажда мести пробуждает в нем, казалось бы, утерянную мертвую хватку. Джон преследует своего врага до Нью-Йорка, где большие боссы мафии предлогают киллеру сделку.
Во второй серии
бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, поэтому Уик снова вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.
В третьей главе
экшн-франшизы суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя – экскоммьюникадо. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту.
Помимо Ривза в новой части играют Йен Макшейн
, Холли Берри
, Анжелика Хьюстон
, Лоуренс Фишберн
, Лэнс Реддик
, Хироюки Санада
, Марк Дакаскос
, Роджер Юан
, Саид Тахмауи
, Тайгер Чен
и другие.