Олег Васильков встречает «Сенсора»

На канале ТВ-3 вечером 5 апреля состоится премьера нового триллера «Сенсор» режиссера Андрея Загидуллина, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба канала ТВ-3
Главный герой фильма – молодой парень Максим (Евгений Михеев) – обладает странной способностью: он чувствует боль других. Физическую, не душевную. Максим всю жизнь принимает обезболивающие, но они не всегда помогают справиться с непростой болезнью. Особенно когда Максим становится случайным свидетелем нападения на его соседку Лену (Марина Курочка), в которую парень уже давно влюблен.
Выясняется, что Лена стала жертвой маньяка, который еще четыре года назад совершил серию похожих преступлений – правда, тем жертвам, в отличие от Лены, повезло меньше. Никто из девушек не выжил. Лена, которая благодаря Максиму, осталась жива – теперь единственный свидетель, способный помочь в поисках опасного преступника. Им уже давно одержим бывший следователь Дмитрий Савельев (Олег Васильков), уволенный из органов из-за превышения полномочий и теперь работающий простым таксистом. Опыт Савельева вкупе с экстраординарными способностями Максима – единственный шанс наконец отыскать терроризирующего город маньяка.
Сценарий фильма был написан Дмитрием Яковенко в 2008 году, когда тема супергероев и людей со сверхспособностями была еще не так популярна, как сейчас. Фильм снимался на Канонерском острове в Санкт-Петербурге. Это жилой район, который расположен прямо посреди порта, на берегу Финского залива. Через весь район проходит огромный суперсовременный мост – Западный Скоростной Диаметр (ЗСД).
«Сенсор» – первый из линейки собственных телефильмов канала ТВ-3. 90-минутный триллер сделан просто и лаконично, однако вполне захватывающе, в том числе и благодаря неожиданному финалу.