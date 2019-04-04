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Жизнь такая: комик Хоакин Феникс сошёл с ума

4 апреля
2019 год

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4 апреля 2019
В сети появился первый трейлер драматического триллера «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в роли культового злодея-психопата DC.


Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку Джокера.

Жизнь такая: комик Хоакин Феникс сошёл с ума

Помимо Феникса в съемках картины приняли участие Зази Битц, Роберт Де Ниро, Джош Пэйс, Брайан Коллен, Ши Уигэм, Фрэнсис Конрой, Гленн Флешлер, Бретт Каллен, Марк Марон и Дуглас Ходж.

Российская премьера киномикса «Джокер» намечена на 3 октября 2019 года.
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Жизнь такая: комик Хоакин Феникс сошёл с ума фотографии
Жизнь такая: комик Хоакин Феникс сошёл с ума фотографии
Жизнь такая: комик Хоакин Феникс сошёл с ума фотографии
Жизнь такая: комик Хоакин Феникс сошёл с ума фотографии
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