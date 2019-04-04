Жизнь такая: комик Хоакин Феникс сошёл с ума

В сети появился первый трейлер драматического триллера «Джокер»
режиссера Тодда Филлипса
с Хоакином Фениксом
в роли культового злодея-психопата DC.
Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку Джокера.
Помимо Феникса в съемках картины приняли участие Зази Битц
, Роберт Де Ниро
, Джош Пэйс
, Брайан Коллен
, Ши Уигэм
, Фрэнсис Конрой
, Гленн Флешлер
, Бретт Каллен
, Марк Марон
и Дуглас Ходж
.
Российская премьера киномикса «Джокер»
намечена на 3 октября 2019 года.