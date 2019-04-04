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На закате лет Антонию Бандерас открывает в себе нужные чувства к Пенелопе Крус

4 апреля
2019 год

Новости кино >>
4 апреля 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер драмы «Боль и слава» испанского режиссера Педро Альмодовара.


По сюжету талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве – боли и славе.

На закате лет Антонию Бандерас открывает в себе нужные чувства к Пенелопе Крус

Главные роли в картине исполнили Антонио Бандерас, Пенелопа Крус, Рауль Аревало, Сесилия Рот, Леонардо Сбаралья, Хулиан Лопес и Сьюзи Санчес.

В российский прокат «Боль и слава» выйдет 12 июня 2019 года.
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На закате лет Антонию Бандерас открывает в себе нужные чувства к Пенелопе Крус фотографии
На закате лет Антонию Бандерас открывает в себе нужные чувства к Пенелопе Крус фотографии
На закате лет Антонию Бандерас открывает в себе нужные чувства к Пенелопе Крус фотографии
На закате лет Антонию Бандерас открывает в себе нужные чувства к Пенелопе Крус фотографии
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