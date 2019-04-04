На закате лет Антонию Бандерас открывает в себе нужные чувства к Пенелопе Крус

Кино-театр.ру представляет трейлер драмы «Боль и слава»
испанского режиссера Педро Альмодовара
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По сюжету талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве – боли и славе.
Главные роли в картине исполнили Антонио Бандерас
, Пенелопа Крус
, Рауль Аревало
, Сесилия Рот
, Леонардо Сбаралья
, Хулиан Лопес
и Сьюзи Санчес
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В российский прокат «Боль и слава»
выйдет 12 июня 2019 года.