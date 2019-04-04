Умер Георгий Данелия

Режиссер Георгий Данелия
скончался в возрасте 88 лет, сообщает ТАСС
со ссылкой на вдову кинематографиста.
Дата прощания и место похорон пока не известны.
Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси в семье главного инженера Метростроя Москвы и СССР и второго режиссера «Мосфильма». Сам Данелия сначала окончил сначала Московский архитектурный институт и только потом Высшие режиссерские курсы.
В кино дебютировал в 1959 году, сняв фильм «Тоже люди
» по эпизоду романа «Война и мир» Льва Толстого и картину «Сережа
» (совместно с И.В.Таланкиным
), получившую главную приз фестиваля в Карловых Варах.
Уже в этих его картинах присутствовали характерные черты стиля режиссёра, присущие большинству последующих лент, в которых эксцентрика, сатира и сарказм уживаются с лиризмом, грустью, а порой даже и с мрачным, трагическим восприятием действительности. Все без исключения герои для Данелии — «тоже люди», более того, понятия «отрицательное» и «положительное» в них настолько же относительны, как и деление жанров на трагедию и комедию. Внутри повествований, и даже в одних и тех же его персонажах подчас скрыты взаимоисключающие настроения: от восторженности и жажды жизни до отчаяния и тяги к смерти. Именно поэтому видится условным определение раннего и позднего кинематографа Данелии, как и настойчивое стремление вписать его в какие-то жанровые рамки. Самый кассовый фильм «Афоня
» (1975) не очень-то разнится по подспудной интонации «печали о маленьком человеке», например, с якобы фантастической притчей «Тридцать три
» (1966), плохо встреченной публикой.
Пожалуй, одна из главных его работ – «Мимино
», вышедшая в 1977 году – получила главный приз Московского кинофестиваля и Государственную премию СССР. Не менее успешна была и его следующая работа – «Осенний марафон
».
Однако одной из главных его картин стала лента «Кин-дза-дза
» 1986 года, доказавшая, что Данелия, как никто другой, умел совмещать юмор и политическую сатиру, иронию и беспощадный критический реализм, лирическую сказку и актуальные высказывания о судьбах страны.