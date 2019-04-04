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Дмитрий Нагиев вновь поработает с Сариком Андреасяном

4 апреля
2019 год

Новости кино >>
4 апреля 2019
Дмитрий Нагиев вновь играет одну из главных ролей в фильме Сарика Андреасяна, с которым работал над лентой «Непрощенный», сообщает пресс-служба проекта.

Дмитрий Нагиев вновь поработает с Сариком Андреасяном
фото: "Непрощенный"

Герои картины под названием «Родина» давно уехали из России, живут в Америке. Они изо всех сил пытаются вытравить из себя все русское и стать частью другой культуры. Но жизнь все расставляет по местам, давая понять нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

«Наш фильм о том, что куда бы тебя не занесла судьба, Родина всегда с тобой и внутри тебя. О том, что Родина – это не только место твоего рождения, но и мамина забота, бабушкина еда, отцовские наставления, детство, воспоминания, привычки, которые делают нас такими, какими мы есть в любом месте, где бы мы ни оказались. О том, что, именно оказавшись вдали от Родины, мы все ищем таких же как и мы, чтобы дружить. Это – кино о любви к Родине, которая не зависит от политики или ещё от каких-то внешних факторов, это – о любви, которая есть в сердце, и которая вопреки всему», – говорит Андреасян.

Помимо Нагиева в фильме также снимаются Надежда Михалкова, Юрий Стоянов, Владимир Яглыч и другие.
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