Дмитрий Нагиев вновь поработает с Сариком Андреасяном

Герои картины под названием «Родина» давно уехали из России, живут в Америке. Они изо всех сил пытаются вытравить из себя все русское и стать частью другой культуры. Но жизнь все расставляет по местам, давая понять нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.
«Наш фильм о том, что куда бы тебя не занесла судьба, Родина всегда с тобой и внутри тебя. О том, что Родина – это не только место твоего рождения, но и мамина забота, бабушкина еда, отцовские наставления, детство, воспоминания, привычки, которые делают нас такими, какими мы есть в любом месте, где бы мы ни оказались. О том, что, именно оказавшись вдали от Родины, мы все ищем таких же как и мы, чтобы дружить. Это – кино о любви к Родине, которая не зависит от политики или ещё от каких-то внешних факторов, это – о любви, которая есть в сердце, и которая вопреки всему», – говорит Андреасян.