Фрэнсис Форд Коппола начинает подготовку к «Мегаполису»

Шестикратный обладатель премии «Оскар» Фрэнсис Форд Коппола
начинает подготовку к новому фильму «Мегаполис»
, о создании которого он мечтал на протяжении многих лет, сообщает Deadline
.
Сценарий ленты уже готов, и Коппола сейчас начинает подготовку к кастингу. По информации издания, на одну из ролей рассматривается Джуд Лоу
. Коппола надеется начать производство уже в этом году. По его словам, это будет «грандиозная эпопея»
, для создания которой он использует весь свой опыт работы в кино и театре.
Впервые о проекте мечты режиссёра стало известно на Каннском кинофестивале в 2001 году, но теракты 11 сентября помешали ему осуществить задуманное. По сюжету архитектор, задумавший построить в Нью-Йорке утопию, находит сопротивление в лице мэра города. Впрочем, лента не ограничится лишь двумя героями. По замыслу Копполы, персонажей будет много, а в целом «Мегаполис» будет отличаться от всего, что производится сейчас.