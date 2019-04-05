Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фрэнсис Форд Коппола начинает подготовку к «Мегаполису»

5 апреля
2019 год

Новости кино >>
5 апреля 2019
Шестикратный обладатель премии «Оскар» Фрэнсис Форд Коппола начинает подготовку к новому фильму «Мегаполис», о создании которого он мечтал на протяжении многих лет, сообщает Deadline.

Фрэнсис Форд Коппола начинает подготовку к «Мегаполису»
фото: theplaylist.net

Сценарий ленты уже готов, и Коппола сейчас начинает подготовку к кастингу. По информации издания, на одну из ролей рассматривается Джуд Лоу. Коппола надеется начать производство уже в этом году. По его словам, это будет «грандиозная эпопея», для создания которой он использует весь свой опыт работы в кино и театре.

Впервые о проекте мечты режиссёра стало известно на Каннском кинофестивале в 2001 году, но теракты 11 сентября помешали ему осуществить задуманное. По сюжету архитектор, задумавший построить в Нью-Йорке утопию, находит сопротивление в лице мэра города. Впрочем, лента не ограничится лишь двумя героями. По замыслу Копполы, персонажей будет много, а в целом «Мегаполис» будет отличаться от всего, что производится сейчас.
версия для печати
Ссылки по теме
Коппола — вчера, сегодня, завтра
Новый проект Фрэнсиса Форда Копполы
Фрэнсис Форд Коппола стал первым обладателем премии принцессы Астурийской
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Фрэнсис Форд КопполаДжуд Лоу

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Георгий Данелия
4 апреля ушёл из жизни режиссёр Георгий Данелия.
Алексей Булдаков
3 апреля ушёл из жизни актёр Алексей Булдаков.
Вадим Гемс
2 апреля скончался актёр, режиссёр Вадим Гемс.

День рождения >>

Валерия Арланова
Наталья Бардо
Александра Бледная
Эвелина Блёданс
Владимир Данай
Наталья Кустинская
Виталий Ленский
Лев Любецкий
Никита Морозов
Виллеке ван Аммелрой
Лили Джеймс
Бетт Дэвис
Предраг 'Мики' Манойлович
Грегори Пек
Спенсер Трейси
Найджел Хоторн
все родившиеся 5 апреля >>

Афиша кино >>

Ромео Акбар Уолтер
боевик, драма
Индия, 2019
Папа, сдохни
комедия, нуар (черный фильм), трагикомедия
Россия, 2018
Амундсен
биография, драма
Норвегия, 2019
Кладбище домашних животных
фильм ужасов
США, 2019
Потерянное звено
комедия, приключения
Канада, США, 2019
Потерянный остров
драма, мистика, приключения
Россия, 2019
Сирано. Успеть до премьеры
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2018
Шазам!
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
Щенячий патруль: Мегащенки
боевик, детский фильм, приключения
Канада, США, 2018
Счастье – это... Часть 2
драма
Россия, 2019
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен