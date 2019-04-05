Дана Абызова уехала в Киев

Стартовали съёмки четырёхсерийной картины «От любви до ненависти» с Даной Абызовой в одной из главных ролей. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», отвечающего за производство мини-сериала вместе с компанией Star Media.
По сюжету Катя случайно знакомится с Дмитрием, который приехал в провинцию из Киева. Молодые люди влюбляются друг в друга, Катя уверена, что между ними всё серьезно. Но огромная любовь сменяется унижением и разочарованием – Дмитрий предаёт Катю. Её сердце разбито, девушка вынуждена уехать из родного города – из-за Дмитрия она становится объектом всеобщих насмешек. Сломленная Катя уезжает из родного городка в столицу, и только случайное знакомство с Гришей, четырехлётним сыном Дмитрия, помогает девушке вновь обрести себя и встретить настоящую любовь.
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»
По словам режиссёра-постановщика Романа Барабаша, «это фильм о сложных человеческих взаимоотношениях, при которых главные герои вступают в ожесточённую борьбу за право обладания ребёнком, используя различные средства для достижения своих целей – от любви до ненависти».