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Дана Абызова уехала в Киев

5 апреля
2019 год

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5 апреля 2019
Стартовали съёмки четырёхсерийной картины «От любви до ненависти» с Даной Абызовой в одной из главных ролей. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», отвечающего за производство мини-сериала вместе с компанией Star Media.

По сюжету Катя случайно знакомится с Дмитрием, который приехал в провинцию из Киева. Молодые люди влюбляются друг в друга, Катя уверена, что между ними всё серьезно. Но огромная любовь сменяется унижением и разочарованием – Дмитрий предаёт Катю. Её сердце разбито, девушка вынуждена уехать из родного города – из-за Дмитрия она становится объектом всеобщих насмешек. Сломленная Катя уезжает из родного городка в столицу, и только случайное знакомство с Гришей, четырехлётним сыном Дмитрия, помогает девушке вновь обрести себя и встретить настоящую любовь.

Дана Абызова уехала в Киев
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

По словам режиссёра-постановщика Романа Барабаша, «это фильм о сложных человеческих взаимоотношениях, при которых главные герои вступают в ожесточённую борьбу за право обладания ребёнком, используя различные средства для достижения своих целей – от любви до ненависти».

Помимо Абызовой, в картине снимаются Дарья Легейда, Александр Давыдов, Оксана Жданова, Наталия Денисенко и Сергей Фролов. За визуальную составляющую отвечает оператор Дмитрий Оксамитный. Съёмки проходят в Киеве и Киевской области.
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КиноиндустрияУкраина
персоны
Дана АбызоваРоман БарабашАлександр Давыдов (V)Наталия ДенисенкоОксана ЖдановаДарья ЛегейдаДмитрий ОксамитныйСергей Фролов (II)
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От любви до ненависти

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