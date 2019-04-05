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Педагоги Московской школы нового кино проведут в апреле открытые лекции

5 апреля
2019 год

Новости кино >>
5 апреля 2019
В апреле в Московской школе нового кино пройдёт открытый лекторий на тему «Новое кино. Константы и перспективы». По его завершении будет организован круглый стол на тему «Как делать фильм сегодня?» с участием Дмитрия Мамулии, Бакура Бакурадзе, Игоря Поплаухина, Ильи Томашевича, Марии Игнатенко, Андрея Клычникова и Катерины Белоглазовой.

Педагоги Московской школы нового кино проведут в апреле открытые лекции
фото: Пресс-служба Московской школы нового кино

Согласно пресс-службе МШНК, лекторий посвящён новому набору на 2019 / 2020 учебный год и представляет собой цикл встреч–семинаров с ведущими преподавателями киношколы: режиссёрами кино и театра, сценаристами, операторами, режиссёрами монтажа, звукорежиссёрами, кинокритиками и теоретиками кино. Темой встреч послужат константы и новые пути языка кино. В кино, как и во всех видах искусства, есть то, что неизменно, и есть то, что подвержено изменениям. В «наше время» скорость этих изменений (порой радикальных) исчисляется десятилетием. Меняется язык повествования, меняется отношение к характеру героя, меняется пластика (изображение и звук), смещаются акценты; то, о чём говорилось прямо – замалчивается, то что замалчивалось – выступает на первый план. Фильмы последних даже не десяти, а пяти лет содержат в себе новые импульсы. Нулевые закончились. Наметились новые перспективы.

У абитуриентов есть возможность в рамках короткого цикла лекций ознакомиться с темами и практиками, которые лежат в основании школы: «Как писать сценарий сегодня? Как снимать? Как играть?». Будут разобраны фильмы последних пяти лет. Апрельская программа стартует 7 апреля открытыми лекциями Бакура Бакурадзе и Натальи Кудряшовой. 13 апреля состоится встреча с Евгенией Некрасовой и Артуром Аристакисяном, 14 апреля – с Романом Курочкиным и Юрием Муравицким, 20 апреля будущих студентов ожидает открытый урок сценарной лаборатории Олега Дормана, а 26 апреля проведут лекции Роман Цурцумия и Евгений Майзель.

Открытый лекторий и круглый стол могут посетить абитуриенты и все желающие. Зарегистрироваться можно здесь.
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Педагоги Московской школы нового кино проведут в апреле открытые лекции фотографии
Педагоги Московской школы нового кино проведут в апреле открытые лекции фотографии
Педагоги Московской школы нового кино проведут в апреле открытые лекции фотографии
Педагоги Московской школы нового кино проведут в апреле открытые лекции фотографии
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