Педагоги Московской школы нового кино проведут в апреле открытые лекции

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Дана Абызова уехала в Киев

Фрэнсис Форд Коппола начинает подготовку к «Мегаполису»

Начались съемки их нового совместного фильма «Родина».

Дмитрий Нагиев вновь поработает с Сариком Андреасяном

4 апреля

Умер Георгий Данелия

Ему было 88 лет.