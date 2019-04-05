Педагоги Московской школы нового кино проведут в апреле открытые лекции

Согласно пресс-службе МШНК, лекторий посвящён новому набору на 2019 / 2020 учебный год и представляет собой цикл встреч–семинаров с ведущими преподавателями киношколы: режиссёрами кино и театра, сценаристами, операторами, режиссёрами монтажа, звукорежиссёрами, кинокритиками и теоретиками кино. Темой встреч послужат константы и новые пути языка кино. В кино, как и во всех видах искусства, есть то, что неизменно, и есть то, что подвержено изменениям. В «наше время» скорость этих изменений (порой радикальных) исчисляется десятилетием. Меняется язык повествования, меняется отношение к характеру героя, меняется пластика (изображение и звук), смещаются акценты; то, о чём говорилось прямо – замалчивается, то что замалчивалось – выступает на первый план. Фильмы последних даже не десяти, а пяти лет содержат в себе новые импульсы. Нулевые закончились. Наметились новые перспективы.
У абитуриентов есть возможность в рамках короткого цикла лекций ознакомиться с темами и практиками, которые лежат в основании школы: «Как писать сценарий сегодня? Как снимать? Как играть?». Будут разобраны фильмы последних пяти лет. Апрельская программа стартует 7 апреля открытыми лекциями Бакура Бакурадзе и Натальи Кудряшовой. 13 апреля состоится встреча с Евгенией Некрасовой и Артуром Аристакисяном, 14 апреля – с Романом Курочкиным и Юрием Муравицким, 20 апреля будущих студентов ожидает открытый урок сценарной лаборатории Олега Дормана, а 26 апреля проведут лекции Роман Цурцумия и Евгений Майзель.
Открытый лекторий и круглый стол могут посетить абитуриенты и все желающие. Зарегистрироваться можно здесь.