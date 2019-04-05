Премьера «Зорге» Сергея Гинзбурга состоится 8 апреля

Зрителей ожидает картина о жизни и работе советского разведчика Рихарда Зорге в Японии накануне и во время Второй мировой войны в Японии. Работая корреспондентом влиятельной немецкой газеты в Токио он имел доступ к ценнейшей информации в кругах немецких дипломатов. Его блестящее умение общаться с людьми давало возможность получать секретную военную информацию, а уникальные способности к анализу ситуации позволяли делать выводы о планах немецких и японских военных.
фото: Пресс-служба Первого канала
«Такие роли выпадают единожды в судьбе. Это фантастическая личность! Я пытаюсь понять и не понимаю – как человек может жить каждый день на острие?! Я не могу понять, какую надо иметь психофизику, какой силой воли и каким характером обладать? У меня это в голове не укладывается. Мне хотелось показать человека, который безумно верит идее. Он — убеждённый человечище, который старается во что бы то ни стало не допустить кровопролития», – рассказал о своём персонаже Александр Домогаров.
Подготовительный период к съёмкам занял больше двух лет. Гинзбург изучал документы, относящиеся к деятельности легендарного разведчика, читал различные исследования, консультировался с высокопоставленными сотрудниками ГРУ, архивными работниками, историками, вникал в жизнь довоенной и военной Японии, подбирал актёров. И чем больше изучал, тем больше вопросов появлялось – имя Зорге окутано таким количеством мифов и легенд, что порой было сложно отделить правду от вымысла.
фото: Пресс-служба Первого канала
По словам режиссёра, «это увлекательная история, полная приключений, о легендарном человеке. Подвиг Зорге в том, что он сделал всё для того, чтобы Япония не вступила в войну с Советским Союзом. Он ведь был не просто разведчиком, добывавшим информацию. Он был блестящим аналитиком, геополитиком и агентом влияния. Телеграмма, которую он отправил в Центр осенью 1941 года, изменила весь дальнейший ход войны. В ней Зорге сообщал, что война Японии против СССР до весны 1942 года исключена... Единицы способны жить так, как жил Зорге. Он до сих пор загадка. Есть масса источников, которые противоречат друг другу и по-разному трактуют его деятельность. Мы в своём фильме хотим показать человека в экстремальной ситуации, когда проявляются все его лучшие качества». За почти год съёмок Сергей Гинзбург скрупулезно воссоздал восемь самых напряжённых и драматичных лет жизни советского разведчика — и печальный финал в виде разоблачения, ареста и казни.
В основу сериала положены реальные исторические события, в нём действуют реальные исторические лица – кроме самого Зорге (Домогаров) и его японской жены Ханако Исии (Шион Накамару), это немецкий посол в Токио Эйген Отт (Руденский), члены группы Зорге – Макс Клаузен (Леонов) и его жена Анна (Ауг), Ётоку Мияги, Хоцуми Одзаки. Сам Гинзбург исполнил роль вымышленного персонажа Шлезингера — он пытается завербовать Зорге и копит компромат на журналиста. Прототип этого героя — Йозеф Мейзингер, получивший прозвище «Варшавский мясник» за участие в создании Варшавского гетто. Но в то же время многие события придуманы, а некоторые персонажи вымышлены или собирательны – например, жена Отта Гельма (Исакова), в которую Зорге был влюблён в молодости, и майор японской полиции Осаки в исполнении Осаму Ямамото, которому в сериале предстоит сыграть значительную роль в жизни Зорге.
фото: Пресс-служба Первого канала
«Мы старались быть максимально внимательными к деталям и опирались на исторические документы, на воспоминания современников и на личный дневник разведчика. Но большинство документов до сих пор засекречены. Мы снимаем не документальное кино, и некоторые события, естественно, вымышлены, как и некоторые герои. Мы не претендуем на абсолютную историческую достоверность, поэтому ряд событий, которые мы вводим, вымышлены или собирательные. А ряд лиц — абсолютно документальны. Ряд их поступков соответствует историческим фактам, а где-то мы допускаем наше представление о том, как бы это могло быть. Потому что далеко не всё известно, и мы из всего массива информации выбирали те версии, которые нам казались наиболее красивыми и зрелищными», — рассказал режиссёр.
Съёмки проходили в Москве и Шанхае, где были выстроены декорации предвоенного и военного Токио. Изначально проект планировали снимать частично на немецком языке, но потом всё же от этой идеи отказались. По словам звукорежиссёра Сергея Лозового, «в сериале немецкий язык – это русский, а японский – это японский, но дубляжом будут делать русский». Большое внимание было уделено костюмам 30-40-х годов. Например, форма японских полицейских шилась специально для этого проекта. Япония всегда была достаточно закрытой страной, и сохранилось мало информации о том, как одевались полицейские. Так что художнику по костюмам Светлане Литвиновой пришлось проштудировать огромное количество материалов об этом времени. Машины на съёмки в Москве пришлось доставать из частных коллекций. Все автомобили идентичны тем, на которых ездили в определённый исторический период. Из гаражей их привозили на специальных платформах, но в кадре они все перемещаются самостоятельно. Сопровождали такие машины водителем и механиком, которые могут и за руль сесть (в этом случае им выдаётся форма водителя), и оперативно починить возникшую неисправность.