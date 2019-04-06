Композитору «Моей прекрасной леди» исполнилось бы 90 лет

Сегодня, 6 апреля
, исполнилось 90
лет со дня рождения выдающегося американского композитора, дирижёра, пианиста, обладателя четырёх «Оскаров» за лучшую музыку Андре Превина
. В историю вошёл как один из восьми композиторов в истории мирового кинематографа, получавших награду Американской киноакадемии два года подряд.
Андреас Людвиг Привин
родился 6 апреля 1929
года в Берлине в немецкой еврейской семье, которой посчастливилось в 1937 году бежать из Германии во Францию, где будущий композитор несколько лет учился в Парижской консерватории. В 1941-м семья уехала в США, а в 1943-м Андре получил американское гражданство. С 13-летнего возраста начал выступать как пианист, исполняя преимущественно джаз. В 1945—1946 годы записал ряд джазовых аудиоальбомов.
С 1947 года — в Голливуде. Много работал для кинематографа в качестве композитора, дирижёра и аранжировщика. Наибольшие успехи в этой области относятся к 50-60-м годам, когда его работа в кинематографе четырежды была удостоена премии «Оскар»: за фильмы «Порги и Бесс
», «Жижи»
, «Нежная Ирма»
и «Моя прекрасная леди»
. Его музыку также можно услышать в таких картинах, как «Ким»
, «Четыре всадника Апокалипсиса»
, «Плохой день в Блэк Роке»
, «Долгий день уходит в ночь»
, «Двое на качелях»
, «Прощай, Чарли»
, «Внутренний мир Дейзи Клоувер»
и «Любители музыки»
.
В академическом жанре наибольшей известностью пользуются опера Превина «Трамвай "Желание"»
и концерт для скрипки с оркестром, написанный им для своей пятой жены, скрипачки Анне-Софи Муттер
. Был также женат на актрисе Миа Фэрроу
. Почётный рыцарь-командор ордена Британской империи. Обладатель Премии Гленна Гульда и «Грэмми».
Маэстро умер 28 февраля 2019
года в своём доме в Нью Йорке.