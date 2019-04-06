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Композитору «Моей прекрасной леди» исполнилось бы 90 лет

6 апреля
2019 год

Новости кино >>
6 апреля 2019
Сегодня, 6 апреля, исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося американского композитора, дирижёра, пианиста, обладателя четырёх «Оскаров» за лучшую музыку Андре Превина. В историю вошёл как один из восьми композиторов в истории мирового кинематографа, получавших награду Американской киноакадемии два года подряд.

Композитору «Моей прекрасной леди» исполнилось бы 90 лет
фото: imgartists.com

Андреас Людвиг Привин родился 6 апреля 1929 года в Берлине в немецкой еврейской семье, которой посчастливилось в 1937 году бежать из Германии во Францию, где будущий композитор несколько лет учился в Парижской консерватории. В 1941-м семья уехала в США, а в 1943-м Андре получил американское гражданство. С 13-летнего возраста начал выступать как пианист, исполняя преимущественно джаз. В 1945—1946 годы записал ряд джазовых аудиоальбомов.

С 1947 года — в Голливуде. Много работал для кинематографа в качестве композитора, дирижёра и аранжировщика. Наибольшие успехи в этой области относятся к 50-60-м годам, когда его работа в кинематографе четырежды была удостоена премии «Оскар»: за фильмы «Порги и Бесс», «Жижи», «Нежная Ирма» и «Моя прекрасная леди». Его музыку также можно услышать в таких картинах, как «Ким», «Четыре всадника Апокалипсиса», «Плохой день в Блэк Роке», «Долгий день уходит в ночь», «Двое на качелях», «Прощай, Чарли», «Внутренний мир Дейзи Клоувер» и «Любители музыки».

С Миа Фэрроу
фото: thetimes.co

В академическом жанре наибольшей известностью пользуются опера Превина «Трамвай "Желание"» и концерт для скрипки с оркестром, написанный им для своей пятой жены, скрипачки Анне-Софи Муттер. Был также женат на актрисе Миа Фэрроу. Почётный рыцарь-командор ордена Британской империи. Обладатель Премии Гленна Гульда и «Грэмми».

Маэстро умер 28 февраля 2019 года в своём доме в Нью Йорке.
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Внутренний мир Дейзи КлоуверДвое на качеляхДолгий день уходит в ночьЖижиЛюбители музыкиМоя прекрасная ледиНежная ИрмаПлохой день в Блэк РокеПрощай, Чарли

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Композитору «Моей прекрасной леди» исполнилось бы 90 лет фотографии
Композитору «Моей прекрасной леди» исполнилось бы 90 лет фотографии
Композитору «Моей прекрасной леди» исполнилось бы 90 лет фотографии
Композитору «Моей прекрасной леди» исполнилось бы 90 лет фотографии
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