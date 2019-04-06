Лили Коллинз переедет во Францию

Лили Коллинз
получила главную роль в сериале Paramount Network «Эмили в Париже»
(Emily in Paris), уверяет Deadline
.
Актрисе, выступающей также в качестве продюсера, предстоит воплотить образ девушки, переехавшей из США ради работы во французскую столицу.
Сценаристом и исполнительным продюсером шоу выступит создатель «Секса в большом городе» Даррен Стар
. По его словам, он «всегда был очарован опытом эмигрантов. Я не могу придумать никого лучше, чтобы воплотить в жизнь этот прекрасный мир, чем Лили Коллинз».
Десятисерийная трагикомедия будет сосредоточена на различиях французской и американской культуры, а также проблемах, связанных с проживанием в новом для себя городе. Премьера «Эмили в Париже» запланирована на 2020 год.