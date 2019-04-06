Клаудио Симонетти и культовая группа Goblin впервые выступят в Москве

По словам Тома Йорка из Radiohead, написавшего музыку к ремейку «Суспирии», «саундтрек "Суспирии" легендарен. Я несколько раз смотрел оригинал и очень люблю его за невероятно мощную музыку. Она очень сильно привязана к своему времени».
Goblin сотрудничали с кино долгие годы, и вот уже 40 лет их статус гуру и мастеров жанра непререкаем. Без их тандема с Ардженто и Ромеро не было бы огромного количества вдохновлённых ими картин, хорроров, триллеров, сериалов и компьютерных игр – часть популярности и лора той же франшизы «Ходячие мертвецы» базируется в каком-то смысле и на наследии этих людей.
Всё началось 7 марта 1975 года, когда на экраны вышел джалло Дарио Ардженто «Кроваво-красное», захвативший умы зрителей не только пугающей атмосферой, но и хорошо запоминающимися композициями Goblin. Затем последовали саундтреки к «Суспирии», «Рассвету мертвецов», «Патрику», «Дрожи», «Феномену» и другим незабываемым фильмам. Их популярность дошла до того, что их песни возглавляли чарты на протяжении целых 15 недель подряд. Кстати, Клаудио Симонетти, основатель группы, сам вырос в музыкальной семье. Его отец – знаменитый пианист и дирижёр Энрико Симонетти, и в Европе композиции отца и сына нередко оказывались в чартах продаж вместе на первых строчках. Недавний альбом Goblin под названием Rebirth вышел уже в этом веке и сразу же стал коллекционным раритетом: стоимость пластинки на различных сайтах доходила до 500 долларов.
К 2019 году Goblin уже вошли в историю музыки и запечатлели своё имя в одном ряду с такими выдающимися композиторами, как Эннио Морриконе и Вангелис. 30 лет группа вообще не давала концертов, так что сам факт их возвращения на сцену – уже невероятное событие. И у вас есть шанс попасть на их выступление, приобретя билеты на сайте клуба «16 Тонн».