«Гоголя» покажут в США, Канаде и Великобритании

Amazon Prime Video купил права на показ киносериала «Гоголь»
в США, Канаде и Великобритании. Об этом сообщается на сайте
холдинга «Газпром-медиа», заключившего сделку с премиальным видеосервисом вместе с кинокомпанией «Централ Партнершип» при поддержке компании Janson Media – крупного поставщика контента для стримингового сервиса.
«Гоголь», созданный телеканалом ТВ-3 и продюсерской компанией «Среда», стал первым отечественным сериалом, который вышел в широкий кинопрокат до телепремьеры. В кинотеатрах были показаны три части франшизы «Гоголь. Начало»
, «Гоголь. Вий»
и «Гоголь. Страшная месть»
, собравшие в российском прокате более миллиарда рублей. Телевизионная версия, вышедшая на телеэкраны 25 марта текущего года, состоит из восьми эпизодов и содержит более 100 минут дополнительно контента: в неё вошли расширенные сцены, а также две новых серии – «Мёртвые души»
и «Колодец крови»
. В главных ролях – Александр Петров
, Олег Меньшиков
, Евгений Стычкин
, Таисия Вилкова
и Артём Ткаченко
.
«Два года назад ТВ-3 объявил, что будет развиваться за пределами синего экрана. За это время проекты канала действительно смогли выйти за рамки телевидения, стали событиями кинопроката и онлайн-дистрибуции. Но они также успешно перешагнули и национальные границы. Особенно приятно, что наш контент в мире находит отклик и у профессиональной международной аудитории, и у обычного, широкого зрителя. Соглашение с одним из самых популярных в мире видеосервисов – ещё один значимый шаг для продвижения проектов ТВ-3 за рубежом», –
рассказал директор ТВ-3 Валерий Федорович
.