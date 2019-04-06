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«Гоголя» покажут в США, Канаде и Великобритании

6 апреля
2019 год

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6 апреля 2019
Amazon Prime Video купил права на показ киносериала «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании. Об этом сообщается на сайте холдинга «Газпром-медиа», заключившего сделку с премиальным видеосервисом вместе с кинокомпанией «Централ Партнершип» при поддержке компании Janson Media – крупного поставщика контента для стримингового сервиса.

«Гоголя» покажут в США, Канаде и Великобритании

«Гоголь», созданный телеканалом ТВ-3 и продюсерской компанией «Среда», стал первым отечественным сериалом, который вышел в широкий кинопрокат до телепремьеры. В кинотеатрах были показаны три части франшизы «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть», собравшие в российском прокате более миллиарда рублей. Телевизионная версия, вышедшая на телеэкраны 25 марта текущего года, состоит из восьми эпизодов и содержит более 100 минут дополнительно контента: в неё вошли расширенные сцены, а также две новых серии – «Мёртвые души» и «Колодец крови». В главных ролях – Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова и Артём Ткаченко.

«Два года назад ТВ-3 объявил, что будет развиваться за пределами синего экрана. За это время проекты канала действительно смогли выйти за рамки телевидения, стали событиями кинопроката и онлайн-дистрибуции. Но они также успешно перешагнули и национальные границы. Особенно приятно, что наш контент в мире находит отклик и у профессиональной международной аудитории, и у обычного, широкого зрителя. Соглашение с одним из самых популярных в мире видеосервисов – ещё один значимый шаг для продвижения проектов ТВ-3 за рубежом», – рассказал директор ТВ-3 Валерий Федорович.
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