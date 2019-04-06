Дарио Ардженто создаст компьютерную игру

78-летний Дарио Ардженто стал художественным руководителем и консультантом компьютерной игры Dreadful Bond, которую разрабатывает Clod Studio.
Согласно информации, опубликованной на сайте Kickstarter, геймеров ожидает необычный хоррор, чья история будет поведана при помощи теней. Для игры наняли актёров, которых не будет в кадре. Вместо них будут их тени, отбрасываемые на стены и прочие предметы. Местом действия станет таинственный заброшенный дом.
«Dreadful Bond – это проект, который очень близок моим темам, моим фильмам, моим мечтам: в нем есть что-то глубокое, что сразу поразило меня. Я увлёкся этим новым путешествием с Clod Studio», – рассказал об игре Ардженто.
В настоящий момент хоррору, чей релиз состоится на PC и PlayStation 4 в 2020 году, удалось собрать 20 процентов от первоначальной суммы (более 16 тысяч долларов). Если авторы получат 67 тысяч, то игру локализуют на русский, английский, итальянский и испанский языки. Для того, чтобы представить визуальный стиль будущего творения маэстро страха, достаточно ознакомиться с короткометражкой, специально созданной к хоррору.