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Фрэнсису Форду Копполе исполнилось 80 лет

7 апреля
2019 год

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7 апреля 2019
Сегодня, 7 апреля, исполнилось 80 лет брату Талии Шайр, дяде Николаса Кейджа и Джейсона Шварцмана, отцу Софии Копполы и Романа Форда Копполы, выдающемуся американскому режиссёру, сценаристу, продюсеру, шестикратному лауреату премии «Оскар» и двукратному обладателю «Золотой пальмовой ветви» Фрэнсису Форду Копполе.

Фрэнсису Форду Копполе исполнилось 80 лет
фото: vanityfair.com

Будущий мастер мирового кинематографа родился 7 апреля 1939 года в Детройте в итало-американской семье. Его отец – флейтист из Детройтского симфонического оркестра и композитор Кармайн Коппола, мать — Италия Пеннино, дочь популярного итальянского композитора Франческо Пеннино, эмигрировавшего из Неаполя. Коппола был вторым из трёх детей: его старший брат — Август Коппола (отец Николаса Кейджа), младшая сестра — актриса Талия Шайр. Через два года после рождения Фрэнсиса, его отец был назначен главным флейтистом Симфонического оркестра NBC, и семья переехала в Нью-Йорк, поселившись в Вудсайте. Большую часть своего детства из-за полиомиелита мальчик был прикован к постели, и это позволило ему развивать воображение во время просмотров постановок домашнего кукольного театра. Чтение пьесы «Трамвай "Желание"» в 15-летнем возрасте сыграло важную роль в развитии его интереса к театру. Увлекался созданием фильмов, смонтированных с домашних съёмок на 8-мм плёнку. Из-за увлечения технологией и инженерным делом друзья его прозвали «Наука». Занимался музыкой, играл на тубе и выиграл музыкальную стипендию Нью-Йоркской военной академии. Поменял 23 школы и, в конце концов, окончил среднюю школу Great Neck North. В 1955-м поступил в колледж Хофстра для изучения театрального искусства и получил стипендию по драматургии. В один прекрасный день его поразил фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь: Десять дней, которые потрясли мир», и он решил, что будет заниматься кинематографом, а не театром.

Творческий путь Копполы начался с того, что он поступил на работу ассистентом к Роджеру Корману и перемонтировал советский фильм «Небо зовет», вставив в него несколько доснятых сцен и выдав за свой под названием «Битва за пределами солнца». В 1962-м снял для Кормана две комедии «Сегодня вечером — наверняка» и «Развлекающиеся девушки и коридорный», а через год вышел его хоррор «Безумие-13», снятый под сильным воздействием «Психоза» Альфреда Хичкока. Самостоятельный авторский стиль режиссёра проявился в картинах «Ты теперь уже большой мальчик» и «Радуга Файниана», а драма «Люди дождя», сосредоточенная на деталях и тщательной прорисовке полноценных характеров героев, получила приз на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Фрэнсису Форду Копполе исполнилось 80 лет
фото: с Марлоном Брандо на съёмках фильма «Крёстный отец»

Успех «Людей дождя» у критики и премия «Оскар», полученная в 1971-м за сценарий к «Паттону» Франклина Шеффнера, принесли Копполе известность. В Голливуде заговорили о подающем надежды молодом таланте. Чиновники киностудии «Парамаунт» предложили ему постановку фильма по бестселлеру Марио Пьюзо «Крёстный отец». Книга Копполе не понравилась и, скрепя сердце, он согласился взяться за этот, по его мнению, развлекательный проект, в надежде закрепиться в Голливуде в случае его успеха в кинопрокате. На главную роль Дона Корлеоне был приглашён Марлон Брандо, на роль его сына Майкла студийные чиновники предлагали Джека Николсона и Бёрта Рейнолдса, но режиссёр, полагавший, что итальянца должен играть итальянец, настоял на кандидатуре никому не известного 28-летнего театрального актера Аль Пачино, игравшего в большом кино всего дважды. Выйдя на экраны в 1972-м, картина произвела фурор и получила три «Оскара». За одним из лучших фильмов ХХ века последовала драма «Разговор» и продолжение «Крёстного отца», завоевавшее уже шесть «Оскаров».

В 1975-м студия «Парамаунт» объявила о начале работы над фильмом «Апокалипсис сегодня», основанном на романе Джозефа Конрада «Сердце тьмы». В качестве исполнителя главной роли был заявлен Харви Кейтель, роли зловещего полковника Курца – Марлон Брандо. Главным оператором кинокартины становится Витторио Стораро, в те годы постоянный соратник Бернардо Бертолуччи. В 1976-м съёмочная группа отправляется работать на Филиппины. В самом начале съёмок вдруг выясняется, что Кейтель не устраивает Копполу как исполнитель главной роли, ему на смену приходит Мартин Шин. В условиях жары и тропических болезней съёмки проходят неимоверно сложно. Более того, Копполу перестаёт устраивать сценарий, он переписывает сцены за ночь до их съёмки. Вертолёты филиппинских вооруженных сил, нанятые для съёмок, внезапно отправляются на борьбу с повстанцами. Группа, включая режиссёра, начинает принимать наркотики. Прибывший на Филиппины Марлон Брандо не понимает, что конкретно он должен играть. И Мартина Шина госпитализируют с инфарктом. Тем не менее, в конце 1977-го съёмки закончены, после чего Коппола потратил год на монтаж. Находясь на грани срыва, Фрэнсис выбрасывает свои «Оскары» из окна дома, и пресса уверяет своих читателей, что «Апокалипсис сегодня» на грани катастрофы. Но в мае 1979-го Коппола привозит законченную картину на кинофестиваль в Канны и получает «Золотую пальмовую ветвь». Однако на «Оскаре» шедевр обогнал другой фильм о Вьетнаме, драма Майкла Чимино «Охотник на оленей», названный «академиками» лучшим фильмом 1978-го, и в итоге картина получила лишь две статуэтки: за звук и операторскую работу.

Фрэнсису Форду Копполе исполнилось 80 лет
фото: с Деннисом Хоппером на съёмках фильма «Апокалипсис сегодня»

В 80-е режиссёр поставил такие фильмы, как «От всего сердца», «Изгои», «Бойцовая рыбка», «Клуб "Коттон"», «Пегги Сью вышла замуж», «Сады камней», «Такер: Человек и его мечта» и «Нью-йоркские истории». Следующее десятилетие принесло его преданным поклонникам третью часть «Крёстного отца», «Дракулу Брэма Стокера», «Джека» и «Благодетеля». А в новом тысячелетии вышли «Молодость без молодости», «Тетро» и «Между». Кроме того, Коппола спродюсировал «THX 1138» и «Американские граффити» Джорджа Лукаса, «Франкенштейна Мэри Шелли» Кеннета Браны, «Сонную Лощину» Тима Бёртона, «Джиперса Криперса» Виктора Сальвы, режиссёрские работы своей дочери Софии «Девственницы-самоубийцы», «Мария-Антуанетта», «Где-то», «Элитное общество» и другие незабываемые фильмы.

Обладатель 47 наград, среди которых два «Золотых глобуса», премии BAFTA, Гильдии режиссёров Америки и Гильдии сценаристов Америки, призы Берлинале и Мостры. На днях стало известно, что следующей его работой станет масштабная картина «Мегаполис».
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Фрэнсису Форду Копполе исполнилось 80 лет фотографии
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