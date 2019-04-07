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Завершился первый блок съёмок «Паркета» Александра Миндадзе

7 апреля
2019 год

Новости кино >>
7 апреля 2019
Александр Миндадзе в румынском городе Констанца завершил первый блок съёмок мелодрамы «Паркет» производства студии «Пассажир». Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Facebook кастинг-директор Владимир Голов.

Завершился первый блок съёмок «Паркета» Александра Миндадзе
фото: facebook.com

По сюжету картины мужчина и женщина не виделись четверть века, а теперь должны повторить старый танец на юбилее клуба танго. Их связывают непростые отношения в прошлом, и теперь чувства вспыхивают с новой силой. Всё осложняется тем, что герой вот-вот может умереть.

В главных ролях — Анджей Хыра, Евгения Додина и Агата Кулеша. В картине также заняты Владимир Мишуков, Марина Маныч, Василий Михайлов и другие актёры. Согласно Голову, кастинг длился полтора года.

В 2018-м международный проект Миндадзе по итогам питчинга Министерства культуры получил государственную поддержку.
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