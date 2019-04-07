Завершился первый блок съёмок «Паркета» Александра Миндадзе

Александр Миндадзе
в румынском городе Констанца завершил первый блок съёмок мелодрамы «Паркет»
производства студии «Пассажир». Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Facebook
кастинг-директор Владимир Голов
.
По сюжету картины мужчина и женщина не виделись четверть века, а теперь должны повторить старый танец на юбилее клуба танго. Их связывают непростые отношения в прошлом, и теперь чувства вспыхивают с новой силой. Всё осложняется тем, что герой вот-вот может умереть.
В главных ролях — Анджей Хыра
, Евгения Додина
и Агата Кулеша
. В картине также заняты Владимир Мишуков
, Марина Маныч
, Василий Михайлов
и другие актёры. Согласно Голову, кастинг длился полтора года.
В 2018-м международный проект Миндадзе по итогам питчинга Министерства культуры получил
государственную поддержку.