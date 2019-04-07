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Объявлен актёрский состав сериала «Ковбой Бибоп»

7 апреля
2019 год

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7 апреля 2019
Джон Чо, Мустафа Жакир («Двойка»), Даниэлла Пинеда («Мир Юрского периода 2») и Алекс Хэсселл сыграют главные роли в телевизионной адаптации аниме «Ковбой Бибоп», задуманной стриминг-сервисом Netflix, уверяет Deadline.

Актёрам предстоит воплотить образы Спайка Шпигеля, Джета Блэка, Фэй Валентайн и Вишеза.


«Ковбой Бибоп» впервые вышел в 1998-м. В нём речь идёт о постапокалиптическом будущем 2071 года, когда человечество расселилось по другим планетам, так как Земля оказалась безжизненна. Одними из самых востребованных стали охотники за головами, или «космические ковбои», которые путешествуют по космосу в поисках преступников. Таким образом зарабатывает себе на жизнь и экипаж «Бибоп», где судьба сводит четырёх человек и одну собаку.
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