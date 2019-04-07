Объявлен актёрский состав сериала «Ковбой Бибоп»

Джон Чо
, Мустафа Жакир
(«Двойка»
), Даниэлла Пинеда
(«Мир Юрского периода 2»
) и Алекс Хэсселл
сыграют главные роли в телевизионной адаптации аниме «Ковбой Бибоп»
, задуманной стриминг-сервисом Netflix, уверяет Deadline
.
Актёрам предстоит воплотить образы Спайка Шпигеля, Джета Блэка, Фэй Валентайн и Вишеза.
«Ковбой Бибоп» впервые вышел в 1998-м. В нём речь идёт о постапокалиптическом будущем 2071 года, когда человечество расселилось по другим планетам, так как Земля оказалась безжизненна. Одними из самых востребованных стали охотники за головами, или «космические ковбои», которые путешествуют по космосу в поисках преступников. Таким образом зарабатывает себе на жизнь и экипаж «Бибоп», где судьба сводит четырёх человек и одну собаку.