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Эмма Стоун и Рэйф Файнс стали главными блюдами «Меню» Александра Пэйна

7 апреля
2019 год

Новости кино >>
7 апреля 2019
Эмма Стоун и Рэйф Файнс сыграют в хоррор-комедии Александра Пэйна «Меню».

По информации Collider, в новой работе известного режиссёра молодая пара отправится на остров для того, чтобы посидеть в ресторане для гурманов, но вместо эксклюзивных блюд шеф-повар преподнесёт им неожиданные сюрпризы.


Файнсу предложена роль шеф-повара, а Стоун станет одной из половинок влюблённой парочки.

Над сценарием корпели Уилл Трэйси («Луковые новости») и Сет Рейесс («Поздней ночью с Сетом Майерсом»), а продюсерами числятся Уилл Феррелл и Адам Маккей.
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