Эмма Стоун и Рэйф Файнс стали главными блюдами «Меню» Александра Пэйна

Эмма Стоун
и Рэйф Файнс
сыграют в хоррор-комедии Александра Пэйна «Меню»
.
По информации Collider
, в новой работе известного режиссёра молодая пара отправится на остров для того, чтобы посидеть в ресторане для гурманов, но вместо эксклюзивных блюд шеф-повар преподнесёт им неожиданные сюрпризы.
Файнсу предложена роль шеф-повара, а Стоун станет одной из половинок влюблённой парочки.
Над сценарием корпели Уилл Трэйси
(«Луковые новости»
) и Сет Рейесс
(«Поздней ночью с Сетом Майерсом»
), а продюсерами числятся Уилл Феррелл
и Адам Маккей
.