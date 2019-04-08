Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Доктор Живаго» обзаведётся новой телевизионной адаптацией

8 апреля
2019 год

Новости кино >>
8 апреля 2019
У романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» появится новая телевизионная экранизация, уверяет Deadline.

За восьмисерийную адаптацию возьмётся создатель «Викингов» Майкл Хирст вместе с Harstwood Films и Wild Bunch TV.

Майкл Хирст
фото: deadline.com

Зрителям вновь поведают о судьбе врача и поэта Юрия Живаго, жившего в начале ХХ века.

На счету романа четыре экранизации, среди которых особое место занимает картина Дэвида Лина, получившая пять «Оскаров». Кроме того, существуют бразильская версия, британский мини-сериал с Кирой Найтли и отечественная адаптация с Олегом Меньшиковым и Чулпан Хаматовой.
версия для печати
Ссылки по теме
Образ Белого движения в зарубежном игровом кинематографе (1931-2015)
Список игровых фильмов (1931-2015), связанных с тематикой образа Белого движения
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыЭкранизация
персоны
Дэвид ЛинОлег МеньшиковКира НайтлиЧулпан Хаматова
фильмы
Доктор ЖивагоДоктор ЖивагоДоктор Живаго

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Курган
7 апреля ушёл из жизни актёр, педагог Владимир Курган.
Николай Карцев
6 апреля ушёл из жизни актёр Николай Карцев.
Георгий Данелия
4 апреля ушёл из жизни режиссёр Георгий Данелия.
Алексей Булдаков
3 апреля ушёл из жизни актёр Алексей Булдаков.

День рождения >>

Наталия Богунова
Антон Васильев (III)
Валерия Гуляева
Астрида Кайриша
Светлана Кожемякина
Николай Лавров
Никита Михайловский
Светлана Орлова
Ольга Спиркина
Патриция Аркетт
Жак Брель
Джон Гэвин
Роже Пиго
Робин Райт
Мария Феликс
Веслемей Хаслюнд
все родившиеся 8 апреля >>

Афиша кино >>

Апокалипсис сегодня
военный фильм, драма, приключения
США, 1979
Миа и белый лев
драма, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2018
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
Белый лебедь
биография, драма, спортивный фильм
Норвегия, 2018
Бизнесмены
драма, криминальный фильм
Казахстан, 2018
Высшее общество
мелодрама, научная фантастика
Великобритания, Германия, Польша, США, Франция, 2018
Домовой
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Короткие волны
комедия
Россия, 2017
Куда течёт море
драма
Россия, 2018
Нежная рука закона
драма, комедия, криминальный фильм, мелодрама
Франция, 2018
Сверхъестественное
драма, научная фантастика, триллер
Канада, 2018
Смотри мою любовь
драма
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен