«Доктор Живаго» обзаведётся новой телевизионной адаптацией

У романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго»
появится новая телевизионная экранизация, уверяет Deadline
.
За восьмисерийную адаптацию возьмётся создатель «Викингов» Майкл Хирст
вместе с Harstwood Films и Wild Bunch TV.
Зрителям вновь поведают о судьбе врача и поэта Юрия Живаго, жившего в начале ХХ века.
На счету романа четыре экранизации, среди которых особое место занимает картина Дэвида Лина
, получившая пять «Оскаров». Кроме того, существуют бразильская версия, британский мини-сериал с Кирой Найтли
и отечественная адаптация с Олегом Меньшиковым
и Чулпан Хаматовой
.