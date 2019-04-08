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«Пса» купили для показа за рубежом

8 апреля
2019 год

Новости кино >>
8 апреля 2019
НТВ продал международные эфирные и digital права на остросюжетный детектив «Пёс» мировому дистрибутору Dori Media Group, сообщает пресс-служба телеканала.

Для двух медиакомпаний это уже вторая сделка. Два года назад Dori Media Group занялась дистрибуцией экранизации «Хождения по мукам». За это время сериал с успехом прошёл на телеканале ERT3 в Греции, стал доступен в библиотеке Netflix, а в настоящее время готовится к эфиру в Таиланде на канале PPTV.

«Пса» купили для показа за рубежом
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

По словам генерального продюсера телекомпании НТВ Тимура Вайнштейна, «"Пёс" — безусловный лидер прайм-тайма, на протяжении трёх сезонов интерес зрителей к детективу не ослабевает, а количество просмотров в интернете приближается к 100 миллионам. Нам удалось создать длинный сериал высокого качества с притягательной горизонтальной историей главного героя. Dori Media Group активно работают с рынком Латинской Америки, зрители которого любят такие проекты. Также идея, заложенная в основу "Пса", делает его конкурентоспособным не только в качестве готового продукта, но и как формат, реализуемый при любом бюджете».

«Мы рады выступать международным дистрибутором "Пса", второго проекта, который компания Dori Media Group приобретает у НТВ, вдохновившись успехом сериала "Хождение по мукам". Мы уверены, что сочетание высокого уровня производства, универсальной идеи, заложенной в сюжете, и трогательной истории взаимоотношений главных героев откроет проекту путь на мировой рынок. Успех сериала в прайм-тайме на российском телевидении подтверждает его рейтинговый потенциал и на международном уровне. Надеемся в будущем расширять сотрудничество с НТВ», — цитирует пресс-служба НТВ слова президента и генерального директора Dori Media Group Надава Палти.
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«Пса» купили для показа за рубежом фотографии
«Пса» купили для показа за рубежом фотографии
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