Объявлена предварительная программа 108-го Российского кинорынка

108-й Российский кинорынок
, который пройдёт с 15 по 19 апреля в московском Конференц-пространстве (Новый Арбат, 36), объявил предварительную программу. Список мероприятий опубликован на сайте
кинорынка.
По традиции в рамках смотра будет действовать выставка-рынок, в которой примут участие компании Incine, «Азия Синема», «Деловая Русь», «Мерлин», «Техника +», «А.С.К. Группа», «Киномаркет», «Крисберг» и многие другие. Деловая программа осветит актуальные отраслевые кейсы.
Презентации, показы и вечерние приёмы проведут Universal Pictures Россия, Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS, «Каро Премьер», Warner Bros., «Централ Партнершип», «Наше кино», «Каропрокат», «Вольга», Megogo Distribution, Russian World Vision и другие. В частности, кинокомпания «Пионер» покажет фильм «На Париж»
, «Новое время» и «Красный квадрат» представят полнометражную ленту «Байкал – Сердце мира»
, а Иван Охлобыстин
, Дмитрий Назаров
, Олеся Судзиловская
, Аделина Гизатуллина
и «Новое время» – приключенческий исторический экшн о рождении народного футбола для всех «Дикая Лига»
.
Российский кинорынок развивает секцию «В едином медиапространстве», в программу войдёт фильм – лауреат 17-го Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» с высоким зрительским потенциалом. Кроме того, на смотре состоится презентация Европейской ассоциации детского кино (ECFA).