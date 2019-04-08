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Премьера третьего сезона «Рассказа служанки» состоится 6 июня

8 апреля
2019 год

Новости кино >>
8 апреля 2019
6 июня Videomore эксклюзивно в России и одновременно со всем миром представит премьеру третьего сезона сериала Брюса Миллера «Рассказ служанки», основанного на одноимённом романе Маргарет Этвуд. В день премьеры планируется показ первых трёх серий, уточняет пресс-служба онлайн-сервиса.

Премьера третьего сезона «Рассказа служанки» состоится 6 июня
фото: Пресс-служба онлайн-сервиса Videomore

«Рассказ служанки» – это история жизни в антиутопическом мире Галаада, тоталитарного общества в бывшей части Соединённых Штатов. Переживший экологическую катастрофу и резкое снижение рождаемости, Галаад подчиняется жестокому фундаменталистскому режиму. Женщина в нём воспринимается как собственность государства. Будучи одной из немногих, ещё способных к зачатию, Джун/Фредова (Элизабет Мосс) становится Служанкой в доме Командора. В отчаянной попытке заселить опустошённый мир, вместе с другими фертильными женщинами её обращают в сексуальное рабство. В этом ужасающем обществе, где за одно неверное слово можно лишиться жизни, Фредова вынуждена лавировать между Командорами, их безжалостными Жёнами, экономками Марфами и такими же несчастными Служанками – с одной целью: выжить и найти дочь, которую у неё отняли.

Третий сезон сосредоточит своё внимание на восстании против тоталитарного режима Галаада под предводительством Джун, решившей отказаться от побега в Канаду в финале второго сезона. Чтобы положить конец чудовищной системе, она готова на всё, даже вступить в неравный бой. Создатели обещают, что «неожиданные воссоединения и предательства, путешествие в зловещее сердце Галаада заставят всех персонажей занять позицию, руководствуясь лишь одной молитвой: "Благословен бой!"».

Компанию Мосс вновь составили Джозеф Файнс (Фред Уотерфорд), Ивонн Страховски (Серена Джой Уотерфорд), Алексис Бледел (Эмили), Мадлен Брюэр (Джанин), Энн Дауд (тётя Лидия), Макс Мингелла (Ник), О. Т. Фагбенли (Люк), Самира Уайли (Мойра) и Аманда Бругел (Рита). Брэдли Уитфорд также вернётся, чтобы сыграть Командора Лоуренса, а Кристофер Мелони и Элизабет Ризер сыграют Командора Уинслоу и миссис Уинслоу.

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