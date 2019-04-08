Премьера третьего сезона «Рассказа служанки» состоится 6 июня

6 июня Videomore эксклюзивно в России и одновременно со всем миром представит премьеру третьего сезона сериала Брюса Миллера «Рассказ служанки», основанного на одноимённом романе Маргарет Этвуд. В день премьеры планируется показ первых трёх серий, уточняет пресс-служба онлайн-сервиса.
фото: Пресс-служба онлайн-сервиса Videomore
«Рассказ служанки» – это история жизни в антиутопическом мире Галаада, тоталитарного общества в бывшей части Соединённых Штатов. Переживший экологическую катастрофу и резкое снижение рождаемости, Галаад подчиняется жестокому фундаменталистскому режиму. Женщина в нём воспринимается как собственность государства. Будучи одной из немногих, ещё способных к зачатию, Джун/Фредова (Элизабет Мосс) становится Служанкой в доме Командора. В отчаянной попытке заселить опустошённый мир, вместе с другими фертильными женщинами её обращают в сексуальное рабство. В этом ужасающем обществе, где за одно неверное слово можно лишиться жизни, Фредова вынуждена лавировать между Командорами, их безжалостными Жёнами, экономками Марфами и такими же несчастными Служанками – с одной целью: выжить и найти дочь, которую у неё отняли.
Третий сезон сосредоточит своё внимание на восстании против тоталитарного режима Галаада под предводительством Джун, решившей отказаться от побега в Канаду в финале второго сезона. Чтобы положить конец чудовищной системе, она готова на всё, даже вступить в неравный бой. Создатели обещают, что «неожиданные воссоединения и предательства, путешествие в зловещее сердце Галаада заставят всех персонажей занять позицию, руководствуясь лишь одной молитвой: "Благословен бой!"».