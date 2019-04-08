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«Братство» Павла Лунгина выйдет в прокат 9 мая

8 апреля
2019 год

Новости кино >>
8 апреля 2019
«Братство» Павла Лунгина выйдет в отечественный прокат 9 мая. Картина получила в Министерстве культуры РФ прокатное удостоверение с соответствующей датой, сообщает ТАСС, ссылаясь на директора департамента кинематографии министерства Ольгу Любимову.

«Как и планировалось, прокатное удостоверение выдано с 9 мая. Документы были поданы за две недели, дополнительных экспертиз не потребовалось», – заявила Любимова.

«Братство» Павла Лунгина выйдет в прокат 9 мая

В конце марта вокруг новой работы Павла Лунгина разгорелась дискуссия из-за того, что член Совета Федерации Игорь Морозов на пленарном заседании заявил, что фильм не должен выйти в прокат 9 мая, так как он «вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе». Морозов уточнил, что в его адрес стали приходить письма с отрицательными отзывами о картине, после чего было решено провести в Минкульте закрытый показ ленты, зрителями которой стали в том числе и сенаторы.

«Действительно, фильм неоднозначный, стало понятно, что вызвало такую негативную реакцию у воинов-интернационалистов: грабежи, мародёрство, драки между военными, фактические неточности, прямые искажения исторических событий – вот что легло в основу этого фильма», – рассказал сенатор. По его мнению, на этом фильме нельзя воспитывать молодёжь. «Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино, фильм Лунгина "Братство" никак не соответствует тому названию, которое он ему дал», – уточнил Морозов.

«Братство» Павла Лунгина выйдет в прокат 9 мая

До этого фильм уже показывали 7 февраля, первыми зрителями стали ветераны Афганистана. Показ был организован при поддержке организации «Офицеры России». Тогда же к зрителям обратился ныне покойный бывший глава ФСБ, генерал Николай Ковалёв, эпизоды из биографии которого стали основой сценария фильма. Он поблагодарил режиссёра за то, что «он рассказал об одном из эпизодов этой войны».

«В фильме "Братство" нельзя искать точных совпадений, потому что кино – особый жанр, но в любом случае картина найдёт своего зрителя. Я желаю, чтобы то, что испытали мы, не пришлось испытать нашим детям», – говорил тогда Ковалёв.

«Братство» Павла Лунгина выйдет в прокат 9 мая

«Братство» рассказывает о событиях 1988 года, за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остаётся правило «не бросать своих». Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий тридцатилетней давности и отчётливо показывает, что на войне – особенно, если эта война вот-вот закончится – никогда ничего не идёт по плану.

В картине сыграли Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Фёдор Лавров, Олег Васильков, Антон Момот, Александр Кузнецов, Роман Колотухин, Михаил Кремер и Кирилл Ермичёв.
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