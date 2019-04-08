«Братство» Павла Лунгина выйдет в прокат 9 мая

«Братство» Павла Лунгина
выйдет в отечественный прокат 9 мая. Картина получила в Министерстве культуры РФ прокатное удостоверение с соответствующей датой, сообщает ТАСС
, ссылаясь на директора департамента кинематографии министерства Ольгу Любимову
.
«Как и планировалось, прокатное удостоверение выдано с 9 мая. Документы были поданы за две недели, дополнительных экспертиз не потребовалось», –
заявила Любимова.
В конце марта вокруг новой работы Павла Лунгина
разгорелась дискуссия из-за того, что член Совета Федерации Игорь Морозов
на пленарном заседании заявил, что фильм не должен выйти в прокат 9 мая, так как он «вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе»
. Морозов уточнил, что в его адрес стали приходить письма с отрицательными отзывами о картине, после чего было решено провести в Минкульте закрытый показ ленты, зрителями которой стали в том числе и сенаторы.
«Действительно, фильм неоднозначный, стало понятно, что вызвало такую негативную реакцию у воинов-интернационалистов: грабежи, мародёрство, драки между военными, фактические неточности, прямые искажения исторических событий – вот что легло в основу этого фильма»
, – рассказал сенатор. По его мнению, на этом фильме нельзя воспитывать молодёжь. «Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино, фильм Лунгина "Братство" никак не соответствует тому названию, которое он ему дал»
, – уточнил Морозов.
До этого фильм уже показывали 7 февраля, первыми зрителями стали ветераны Афганистана. Показ был организован при поддержке организации «Офицеры России». Тогда же к зрителям обратился ныне покойный бывший глава ФСБ, генерал Николай Ковалёв
, эпизоды из биографии которого стали основой сценария фильма. Он поблагодарил режиссёра за то, что «он рассказал об одном из эпизодов этой войны»
.
«В фильме "Братство" нельзя искать точных совпадений, потому что кино – особый жанр, но в любом случае картина найдёт своего зрителя. Я желаю, чтобы то, что испытали мы, не пришлось испытать нашим детям»
, – говорил тогда Ковалёв.
«Братство» рассказывает о событиях 1988 года, за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остаётся правило «не бросать своих»
. Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий тридцатилетней давности и отчётливо показывает, что на войне – особенно, если эта война вот-вот закончится – никогда ничего не идёт по плану.
В картине сыграли Кирилл Пирогов
, Ян Цапник
, Виталий Кищенко
, Фёдор Лавров
, Олег Васильков
, Антон Момот
, Александр Кузнецов
, Роман Колотухин
, Михаил Кремер
и Кирилл Ермичёв
.