«Пять минут до моря» Натальи Мирзоян признали лучшим мультфильмом года

Главный приз Пятой Национальной анимационной премии «Икар», чья церемония состоялась сегодня, 8 апреля, в Московском международном университете, достался короткометражному мультфильму «Пять минут до моря»
. Постановщик этой ленты Наталья Мирзоян
названа и лучшим режиссёром года.
Две статуэтки достались сериалу киностудии «Союзмультфильм» «Приключения Пети и Волка»
– в номинациях «Стартап» и «Сценарист» (Алексей Лебедев
является и режиссёром, и автором идеи проекта). Выдающийся мультипликатор Александр Петров
отмечен в номинации «Дело» (прикладная анимация) за заставку к телесериалу Семёна Слепакова «Домашний арест»
. Армен Джигарханян
назван лучшим в номинации «Актёр» за роль Дедушки в мультфильме Леонида Шмелькова «Лола живая картошка»
. В этом же фильме отмечена работа композитора Дидье Фалька
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Художник и скульптор Михаил Шемякин
, художники-постановщики Елена Ливанова
, Николай Ливанов
и аниматор Алла Соловьёва
получили «Икаров» за работу над «Гофманиадой»
. Лучшим фильмом в прокате признана картина Константина Бронзита «Три богатыря и наследница престола»
. «Икара» за лучший «Эпизод» получил сериал «Морси»
. В номинации «Персонаж» победила героиня мультфильма Марины Карповой «Лентяйка Василиса»
– капризная девочка Василиса. Лучшим звукорежиссёром стал Анатолий Тюриков
, работавший над мультфильмом Жанны Бекмамбетовой «Чик-чирик»
. Продюсерами года названы создатели сериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков
и Дмитрий Ловейко
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Почётной премии «Мастер» удостоен легендарный оформитель кукол, создавший персонажей мультфильмов «Кто сказал "Мяу"?»
, «Варежка»
, «38 попугаев»
, «Волк и телёнок»
и многих других Павел Гусев
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