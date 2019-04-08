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«Пять минут до моря» Натальи Мирзоян признали лучшим мультфильмом года

8 апреля
2019 год

Новости кино >>
8 апреля 2019
Главный приз Пятой Национальной анимационной премии «Икар», чья церемония состоялась сегодня, 8 апреля, в Московском международном университете, достался короткометражному мультфильму «Пять минут до моря». Постановщик этой ленты Наталья Мирзоян названа и лучшим режиссёром года.

«Пять минут до моря» Натальи Мирзоян признали лучшим мультфильмом года

Две статуэтки достались сериалу киностудии «Союзмультфильм» «Приключения Пети и Волка» – в номинациях «Стартап» и «Сценарист» (Алексей Лебедев является и режиссёром, и автором идеи проекта). Выдающийся мультипликатор Александр Петров отмечен в номинации «Дело» (прикладная анимация) за заставку к телесериалу Семёна Слепакова «Домашний арест». Армен Джигарханян назван лучшим в номинации «Актёр» за роль Дедушки в мультфильме Леонида Шмелькова «Лола живая картошка». В этом же фильме отмечена работа композитора Дидье Фалька.

Художник и скульптор Михаил Шемякин, художники-постановщики Елена Ливанова, Николай Ливанов и аниматор Алла Соловьёва получили «Икаров» за работу над «Гофманиадой». Лучшим фильмом в прокате признана картина Константина Бронзита «Три богатыря и наследница престола». «Икара» за лучший «Эпизод» получил сериал «Морси». В номинации «Персонаж» победила героиня мультфильма Марины Карповой «Лентяйка Василиса» – капризная девочка Василиса. Лучшим звукорежиссёром стал Анатолий Тюриков, работавший над мультфильмом Жанны Бекмамбетовой «Чик-чирик». Продюсерами года названы создатели сериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков и Дмитрий Ловейко.

Почётной премии «Мастер» удостоен легендарный оформитель кукол, создавший персонажей мультфильмов «Кто сказал "Мяу"?», «Варежка», «38 попугаев», «Волк и телёнок» и многих других Павел Гусев.
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