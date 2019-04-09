Фантастический сериал «Лучше, чем люди» покажет Первый канал

Действие сериала разворачивается в недалеком будущем, где роботы-андроиды стали неотъемлемой частью жизни людей и заняли место в их домах среди других бытовых приборов. Роботам доверяют присмотр за детьми, уборку по дому, вождение машины и прочую рутинную работу. Однако далеко не все этим довольны - на улицах бушуют недовольные луддиты, утверждающие, что роботы отобрали у них работу. В одну из семей попадает супер-бот Ариса (Андреева), которая неожиданно для всех оказывается наделена такими эмоциями, как любовь и привязанность.
По словам автора идеи и генерального продюсера Александра Кесселя, «эта история с одной стороны – универсальна, так как вскрывает хорошо известные во всём мире человеческие конфликты и исследует наши вневременные ценности. С другой – это очень российская история, близкая, узнаваемая, наша. Мы старались создать мир близкого будущего, изучали прототипы реально существующих технологий, чтобы фантастические элементы были правдоподобными, старались сделать фантастику достоверной. Но жизнь развивается настолько быстро, что многие из этих технологий перестали быть фантастикой ещё до выхода сериала. А изменяется ли в этом бешеном жизненном ритме человеческая природа – главный вопрос, которым мы задались в сериале».
фото: Пресс-служба Первого канала
«"Лучше, чем люди" – необычный, нестандартный и качественно снятый проект, – заявил режиссёр Андрей Джунковский. – У нас очень крутой состав, а это на сегодняшний день большая редкость, когда столько хороших актёров встречаются вместе в одном фильме. Странным образом здесь переплетаются не одна и даже не две, а целых пять мощных сюжетных линий, и крайне важно, чтобы зрители в них не запутались, а следили за последовательным развитием этих историй. Некоторыми судьбами я очень доволен и надеюсь, что зритель оценит их по достоинству».
Паулина Андреева, преобразившаяся для роли Арисы в зеленоглазую блондинку, рассказала о работе над образом: «Я старалась существовать и вникать в материал именно как робот. Для того, чтобы это получилось, важна максимальная концентрация в настоящий момент времени. Бот не думает наперёд, у него нет прошлого и будущего. Плюс ко всему должно отсутствовать дыхание и моргание. На проекте работает хореограф. Мы репетировали движения и мимику. Я училась не моргать на протяжении длительного времени, не дышать, ходила дома, представляя себя роботом. Честно говоря, это страшная история. Представьте: бот может убираться, общаться, вступать в эмоциональную коммуникацию. У любого нормального человека возникнет вопрос — не захочет ли этот бот потом править страной? Так что я побаиваюсь настолько высоких технологий. Лучше оставаться людьми среди людей».
фото: Пресс-служба Первого канала
«В начале фильма мой герой совсем один, живёт на работе (в морге) и общается только со своим роботом Васей, в которого он загрузил много разных поговорок и прибауток. Но всё равно роботы для него техника и не более.
Несмотря на то, что роботы играют в сериале далеко не последнюю роль, наша история скорее о человеке. За суетой повседневной жизни мы часто забываем о самом главном, теряем что-то такое настоящее, искреннее. Мне бесконечно нравится тот мир, который выстраивается у нас на площадке, спасибо за это режиссёру и моим прекрасным партнёрам. Хочется каждый день приезжать на съёмки, где я постоянно чему-то удивляюсь. Уверен, наш сериал будет интересен публике всех возрастов: от 18 до 40 лет», – поделился своими впечатлениями исполнитель роли Георгия Кирилл Кяро.
«Мне была интересна наша версия того, как взаимодействуют люди и роботы. Как люди относятся к ним? Как к равному партнёру или как к мясорубке, которая разговаривает? В каждой сцене мы выстраивали это отношение по-разному. Моя героиня относится к Арисе как к говорящему пылесосу или Siri. При этом она не доверяет детей роботу, но её вынуждают иметь дома бота. Это эксперимент», – заметила Ольга Ломоносова, сыгравшая Аллу, бывшую жену Георгия.
Сериал снимался в основном в Москве, часть интерьеров, в том числе квартиру Вика, воссоздали в Москва-Сити, небоскрёбы которого удачно передавали атмосферу мегаполиса будущего. Для роботов, которые в сериале представляют отдельный слой общества, были созданы особые костюмы, часто довольно откровенные. Создатели фильма утверждают, что за основу внешнего вида и функционала роботов были взяты последние разработки в области робототехники.
В создании образа Арисы Паулине Андреевой очень помог сложный пластический грим, который зрители смогут оценить в сценах, где роботу будут нанесены повреждения, — все внутреннее строение черепа андроида можно будет рассмотреть в деталях. Для повседневной же жизни Андреева использовала платиновый парик и зелёные линзы. Актриса, которая старалась не моргать, чтобы лучше войти в образ, страдала от сухости глаз и пользовалась специальными каплями практически после каждого дубля.