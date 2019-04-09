В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль «Весенний уикенд БФМ»

С 12 по 14 апреля в Москве и с 18 по 21 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт международный анимационный фестиваль «Весенний уикенд БФМ». Фестивальными площадками станут московский киноцентр «Октябрь» и петербургский киноцентр «Родина», уточняет пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля
В программе — премьера финско-британского 3D-проекта «Долина муми-троллей», снятого по мотивам произведений скандинавской писательницы Туве Янссон, продолжение абсурдной истории о Ковбое, Индейце и Коне в новом сюжете франко-бельгийского проекта «Паника в городе», а также новый мультфильм о приключениях медведя Эрнеста и мышки Селестины.
Для поклонников современной авторской анимации в рамках московского фестиваля пройдёт пятичасовой нон-стоп «Ночь анимации». В программу вошли титулованные зарубежные и российские мультфильмы последних двух лет: обладатели кристаллов «Анси» и берлинских медведей, номинанты на премии «Оскар» и «Эмми», участники Каннского фестиваля и победители фестиваля в Суздале. Всего 43 истории из 23 стран. В Санкт-Петербурге «Ночь анимации» будет представлена в формате трёх сеансов.