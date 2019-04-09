Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль «Весенний уикенд БФМ»

9 апреля
2019 год

Новости кино >>
9 апреля 2019
С 12 по 14 апреля в Москве и с 18 по 21 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт международный анимационный фестиваль «Весенний уикенд БФМ». Фестивальными площадками станут московский киноцентр «Октябрь» и петербургский киноцентр «Родина», уточняет пресс-служба смотра.

«Долина муми-троллей»
фото: Пресс-служба фестиваля

В программе — премьера финско-британского 3D-проекта «Долина муми-троллей», снятого по мотивам произведений скандинавской писательницы Туве Янссон, продолжение абсурдной истории о Ковбое, Индейце и Коне в новом сюжете франко-бельгийского проекта «Паника в городе», а также новый мультфильм о приключениях медведя Эрнеста и мышки Селестины.

Для поклонников современной авторской анимации в рамках московского фестиваля пройдёт пятичасовой нон-стоп «Ночь анимации». В программу вошли титулованные зарубежные и российские мультфильмы последних двух лет: обладатели кристаллов «Анси» и берлинских медведей, номинанты на премии «Оскар» и «Эмми», участники Каннского фестиваля и победители фестиваля в Суздале. Всего 43 истории из 23 стран. В Санкт-Петербурге «Ночь анимации» будет представлена в формате трёх сеансов.
версия для печати
Поиск по меткам
Анимация
фильмы
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя

фотографии >>
«Пять минут до моря»
В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль «Весенний уикенд БФМ» фотографии
В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль «Весенний уикенд БФМ» фотографии
«Эрнест и Селестина зимой»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Курган
7 апреля ушёл из жизни актёр, педагог Владимир Курган.
Николай Карцев
6 апреля ушёл из жизни актёр Николай Карцев.
Георгий Данелия
4 апреля ушёл из жизни режиссёр Георгий Данелия.
Алексей Булдаков
3 апреля ушёл из жизни актёр Алексей Булдаков.

День рождения >>

Бронюс Бабкаускас
Павел Бадыров
Алексей Васильев (II)
Елена Кондулайнен
Владимир Крылов
Альгис Матулёнис
Иван Мацкевич
Эрнст Романов
Всеволод Сафонов
Жан-Поль Бельмондо
Джан Мария Волонте
Тейлор Китч
Деннис Куэйд
Лейтон Мистер
Кристен Стюарт
Эль Фаннинг
все родившиеся 9 апреля >>

Афиша кино >>

Апокалипсис сегодня
военный фильм, драма, приключения
США, 1979
Белый лебедь
биография, драма, спортивный фильм
Норвегия, 2018
Миа и белый лев
драма, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2018
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
Бизнесмены
драма, криминальный фильм
Казахстан, 2018
Высшее общество
мелодрама, научная фантастика
Великобритания, Германия, Польша, США, Франция, 2018
Домовой
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Короткие волны
комедия
Россия, 2017
Куда течёт море
драма
Россия, 2018
Нежная рука закона
драма, комедия, криминальный фильм, мелодрама
Франция, 2018
Сверхъестественное
драма, научная фантастика, триллер
Канада, 2018
Смотри мою любовь
драма
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен