«Ростов» с Артуром Смольяниновым и Иваном Охлобыстиным стартует на следующей неделе

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9 апреля

В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль «Весенний уикенд БФМ»

Новые мультфильмы можно будет посмотреть с 12 по 14 апреля в киноцентре «Октябрь» и с 18 по 21 апреля в кинотеатре «Родина».