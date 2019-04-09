«Ростов» с Артуром Смольяниновым и Иваном Охлобыстиным стартует на следующей неделе

Действие многосерийной исторической картины разворачивается в 1920-е годы. Времена окончания Гражданской войны: белогвардейское движение проигрывает битву за Ростов и отступает на юг, оставляя улицы города разрастающейся до невероятных размеров преступности и бандитизму. Иван Козырев, по кличке Козырь (Смольянинов) – вор-рецидивист, который принял новую власть и вернулся в город, чтобы «навести порядок». Его назначают начальником вновь сформированного отдела уголовного розыска. Руководство считает, что только Козырев может искоренить преступность в городе, ведь он изнутри знает воровской мир. Собрав крепких рабочих в свою команду, Козырь начинает борьбу с преступными группировками. Стихийно собранному отделу приходится учиться сыскному делу буквально «на ходу». Они встретятся лицом к лицу с самыми лютыми бандами, чтобы отстоять мир в Ростове.
«Мне очень нравится эпоха 20-х годов. В ней есть кураж, лихость, дикость, непредсказуемость. Взять даже моего героя: он – бывший грабитель, который стал начальником уголовного розыска. Я много читал про те годы. Например, я с головой погрузился в прекрасную книгу под названием "Блатная музыка" 1908 года. Это словарь блатного жаргона и фольклора того времени. Сами слова, сам язык имеют свою, какую-то невероятную энергию. Условно говоря, вместо "что ты мне врёшь?" ты говоришь "что ты мне баки вкручиваешь?" или "что ты мне вола водишь?" – это совсем другие слова, другая энергия», – поделился своими впечатлениями Артур Смольянинов.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Козырю предстоит найти и уничтожить одну из самых лютых банд Ростова – банду Котелка. Иван Охлобыстин сыграет в сериале главаря этой банды. По словам актёра, «Котелок явно неуравновешенный человек с разорванным сознанием, потому что он совершает лютые зверства, он паталогически бесстрашен, что говорит о какой-то аномалии психической. Он бессмысленно жесток. При этом он стремится к изящному. Это были такие времена, и он продукт того времени. Ещё не начался НЭП, не до конца утвердились Красные, только что были Белые, не введены ещё государственные ограничения, в обществе царил хаос и вот он был одним из тех людей, который наслаждался этим хаосом».
У главных героев существуют реальные прототипы. Настоящему Котелку было 19 лет, его звали Василий Говоров. Вместе со своей бандой они грабили зажиточных горожан и бывших царских чиновников, а ещё отличались удивительной жестокостью и садизмом: своим жертвам они выкалывали глаза – это и стало отличительной чертой его банды. В 1922-м поймать матёрого преступника удалось начальнику ростовского уголовного розыска Ивану Художникову, который ранее служил в ЧК и бандитом никогда не был, в отличие от своего предшественника Станислава Невойта. Невойт был выходцем из криминальной среды дореволюционной России, но после стал первым начальником донского угрозыска. Художников и Невойт стали историческими прототипами героя Артура Смольянинова: от Ивана Козырю достались должность и звание, а от Станислава – характер и «бандитское прошлое».
Историческая картина повествует о роли человека в своей судьбе: это борьба жизни и смерти, добра и зла, счастья и рока. Однако, помимо «бандитской» темы, в детективе есть чётко выраженная любовная линия. Появление молодой учительницы Эльзы (Ардова) полностью меняет не только жизнь Козыря, но и его характер.
«Мой герой влюбляется в женщину, которая раскрывает и делает его полноценным мужчиной. Мне кажется, какой ты действительно мужчина, ты по-настоящему познаёшь, только тогда, когда встречаешь свою женщину. И если поначалу он не придаёт этому особого значения, не задумывается об этом, для него на первом месте дело и собственное призвание, мотивы личной мести за близких, служение, идеалы, за которые он борется и в которые верит, то после встречи с ней, постепенно осознаёт всем своим существом, что без любви ничто не имеет смысла», – рассказал Артур Смольянинов.
В кадре зрители увидят трущобы голодного воровского Ростова и остатки былого великолепия эпохи модерна. Съёмки длились четыре месяца и проходили в Ярославле, Данилове, Костроме и Тутаеве. Помимо звёздного актёрского состава, в картине появится не менее звёздная техника: пулемёт Льюиса, из которого стрелял герой Никиты Михалкова в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», 45 лет ждал своего часа, чтобы вновь появиться на экране.